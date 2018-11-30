(Görüntülü) Bakan Selçuk, piyano çalan öğrenciyi 'çak' yaparak kutladı

Uğur AYDIN- Selçuk BAŞAR/RİZE, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu Toplantısı\'na katılmak için geldiği Rize\'de, Sosyal Bilimler Lisesi\'ni ziyaret edip, Hazırlık A sınıfı öğrencisi Meltem Azgın\'ın piyanoda çaldığı bir film müziği bestesini dinledi. Bakan Selçuk, tebrik ettiği öğrenciyi \'çak\' yaparak kutladı.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, \'2023 Eğitim Vizyonu Toplantısı\'na katılmak için Rize\'ye geldi. Sabah kahvaltısını Bakan Yardımcısı İbrahim Erin\'in Pazarköy\'deki evinde yapan Bakan Selçuk, daha sonra buradaki Rize Sosyal Bilimler Lisesi\'ni ziyaret etti. Okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşlılanan Bakan Selçuk\'a, bir öğrenci çiçek verdi. Okulu gezen ve öğrencilerle sohbet eden Bakan Selçuk, girdiği müzik odasında Hazırlık A sınıfı öğrencisi Meltem Azgın\'ın piyanoda çaldığı bir film müziği bestesini dinledi. Meryem\'in piyano performansını beğenen Bakan Selçuk, öğrenciyi \'çak\' yapıp tebrik etti.



Bakan Ziya Selçuk, Rize Sosyal Bilimler Lisesi ziyaretinin ardından, \'2023 Eğitim Vizyonu Toplantısı\'nın yapılacağı otele geçti. Toplantı için otele gelen Bakan Selçuk\'u öğrenciler ellerinde çiçeklerle karşıladı. Bakan Selçuk, daha sonra ulusal yarışmalarda ödül alan öğrencilerin resimlerini yer aldığı sergiyi de gezdi. Dereceye giren öğrencileri tebrik eden Bakan Selçuk, toplantının yapılacağı salona girdi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk\'un yanı sıra bakan yardımcıları, Bakanlık üst düzey yöneticileri ve 81 ilin Milli Eğitim müdürleri katıldı.



