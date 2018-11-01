(Görüntülü) Bakan Selçuk: Eğitimcilerin ve öğrencilerin ödevi dünyadaki nitelikle yarışmak

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Balıkesir\'de bir hayırsever tarafından yaptırılan ortaokulun açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Selçuk, eğitimcilere ve öğrencilere seslenerek, \"Sizin ödeviniz dünyadaki nitelikle yarışmak. Sizin ödeviniz Pisa’daki (Uluslararası Eğitim Değerlendirme Testi) sıralamadaki yarışma ilgili ne yaptığınızı göstermek, yükselmek, yücelmek ve ilerlemektir” dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Balıkesir\'de Altıeylül Yarış Ortaokulu\'nun açılışına katıldı. Açılışta Vali Ersin Yazıcı, Ak Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Zekai Kafaoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici ve temsilcileri, öğretmenler ile öğrenciler de hazır bulundu. Program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Altıeylül Ortaokulu halkoyunları ekibi gösteri yaptı. Ardından okulu yaptıran hayırsever işadamı Nazmi Yarış, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, milletvekili Belgin Uygur ve Vali Ersin Yazıcı birer konuşma yaptı. ‘BİLGİYİ ÜRETEN VE İŞLETEN TOPLUMLAR ÖN PLANA ÇIKMAYA BAŞLADI’ Açılışta konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Balıkesir’in her yönüyle kendi kendine yeten bir şehir olduğunu söyledi. Balıkesir’in sadece sanayi, tarım ve turizmde ön plana çıkmadığını ifade eden Bakan Dönmez, “Balıkesir\'in doğal kaynakları diğer illerimize göre zengin. Bu kaynakların orada yatıyor olması, yukarıya çıkartmadan, ekonomiye kazandırmadan bir anlam ifade etmediğini söylemem gerekiyor. Onun için de kaliteli insan kaynağına ihtiyacımız var. İnsanoğlu tarihine baktığımız zaman, ne kadar çok toprağım olursa, o kadar çok dünyaya hükmederim anlayışındaydı. Ama sanayi devrimiyle bu yıkıldı. Toprağı çok az olup, sanayiye hükmedenler söz sahibi oldu. Bu geçtiğimiz yüzyılın sonlarına kadar devam etti. Sonra yerini sermaye ve paraya bıraktı. Ama yeni yüzyılda bunların değeri ve anlamı azaldı. Artık bilgiyi üreten, bilgiyi işleten, aklını ona katan ve katma değer üreten toplumlar bu rekabet ortamında öne çıkmaya başladı” dedi. ‘SİZİN ÖDEVİNİZ DÜNYADAKİ NİTELİKLERLE YARIŞMAK’ Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve yol göstericiliğinde eğitimde ileri hamleler yapacaklarını belirtti. Gelecek yıllarda eğitimdeki değişimlerin meyvesinin alınacağını söyleyen Bakan Selçuk, şöyle konuştu: “Bu arada Balıkesir’in ayrı bir ödevi var. Balıkesir bizim yeterince dersliğimiz var, bizim yeterinde öğretmenimiz ve okulumuz var diyerek, durmamış yerinde ve BENGİ (Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi) diye bir proje başlatmış. Tam da bizim üzerinde durmak istediğimiz konu bu. Balıkesir, Türkiye’deki illerle yarışmayacak. Yarış Ortaokulu gibi ortaokullar sayesinde dünya ile yarışacak. Sizin ödeviniz dünyadaki nitelikle yarışmak. Sizin ödeviniz Pisa’daki (Uluslararası Eğitim Değerlendirme Testi) sıralamadaki yarışma ilgili ne yaptığınızı göstermek, yükselmek, yücelmek ve ilerlemektir. O sebeple ben Balıkesir gibi illerimizin yeni bir ödevi olduğunu vurguluyorum ve sizden öncülük etmenizi istiyorum. Bizim, altyapısı çok büyük ölçüde tamamlanmış, tam gün yapan illerimizin bir kısmıyla ilgili bir çalışmamız olacak inşallah. O çalışma içinde Balıkesir de var. Balıkesir’de eğitim niteliğinin yükselmesi için çalışıp, gayret sarf edeceğiz.” Bakan Selçuk, konuşmasının ardından okulu yaptıran hayırsever işadamı Nazmi Yarışa teşekkür plaketi takdim etti. Plaket töreni ardından okulun açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından Bakanlar, Selçuk ve Dönmez, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı’yı ziyaret etti. İvrindi ilçesinde Maden Meslek Lisesi ve Gümüş Madeni temel atma törenlerine katılacak olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez\'in, Büyükşehir Belediyesi ve Ak Parti İl Başkanlığı\'nı da ziyaret edeceği belirtildi.