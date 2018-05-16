(Görüntülü )Bakan Recep Akdağ, KKTC'ye Gitti

Ali Ruhluel/Lefkoşa 15 Mayıs (DHA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, resmi temaslarda bulunmak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'ne ( KKTC) gitti. Akdağ’ı, Ercan Devlet Havaalanı\'nda, KKTC Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye\'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ve diğer yetkililer karşıladı. Akdağ, yarın KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve KKTC Hükümet yetkilileriyle bir araya gelecek. Akdağ, havaalanında yaptığı açıklamada, mübarek Ramazan ayına girilen günlerde İsrail’in Filistinli Müslümanlara karşı ABD’nin de desteğini alarak adeta bir terör devleti gibi hareket edip zorbalık yaptığını kaydetti. Gelen haberlere göre 60 civarında şehit ve 2000 civarında yaralı olduğunun bilindiğini ve İslam dünyası başta olmak üzere hür dünyanın bu zulme dur demedikçe İsrail’in ABD’yi de arkasına alarak buna devam edeceğini kaydeden Akdağ, “Zulüm ile âbad olanın âhiri berbâd olur\" deyişini hatırlattı. Acil durumlardan da sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak olayın insani yardım kısmıyla ilgilendiğini belirten Akdağ, Cumhurbaşkanı Recep Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatlarıyla Filistin’de yaralananları Türkiye’ye getirip tedavi ettirmek istediklerini kaydetti. Akdağ, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Genelkurmay Başkanlığı’nca uçakların hazır bekletildiğini fakat ne İsrail ne de Mısır’ın uçakların inişine izin verdiğini, bu konu hakkında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı\'ndan da destek istediğini bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın, Birleşmiş Milletler ile söz konusu iki ülkeyle diplomatik temaslarının sürdüğünü de belirten Akdağ, bu girişimlerin sonuçlanmasını beklediklerini söyledi. Akdağ, “En azından umarım ki insanlıklarını henüz kaybetmemişlerdir ve oradaki durumu uygun olan yaralıların Türkiye’ye getirilmesine bir şekilde fırsat tanırlar\" dedi. Akdağ, “Bir kere daha buradan hür dünyaya sesleniyorum; bu zulme artık dur denilmeli\" şeklinde konuştu.