(Görüntülü) Bakan Pakdemirli'nin annesi ve dayısı kazada yaralandı (2)

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK Manisa Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alınan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli\'nin annesi Nuran Pakdemirli (73) ve dayısı Cemal Çetin\'in (74), hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı. Acil servisteki ilk müdahalenin ardından Nuran Pakdemirli ile Cemal Çetin\'in çekilen tomografilerinde de vücutlarında kırık bulunmadığı tespit edildi. Nuran Pakdemirli ile Cemal Çetin, tedaviyi yürüten doktorların kararıyla kontrol için izlenmek üzere normal servise alındı. Ak Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Nuran Pakdemirli\'yi hastanede ziyaret etti. VALİ VEKİLİ DE BİLGİ ALDI Bu arada, hastaneye gelen Manisa Vali Vekili Hakan Volkan Köksal, Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Sağlık Müdürü Necip Yemenici ile Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, doktorlardan yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Sağlık Müdürü Necip Yemenici de yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını, kontrol için servise yatırdıklarını ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli\'nin eşi Ahu Pakdemirli\'ye gelişmeleri kısa aralıklarla aktardıklarını söyledi. İfadesi alınmak üzere Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürülen traktör sürücüsü Serhat Nişli\'nin ise kazanın nasıl olduğunu görmediğini, çarpışma sesi gelmesinden sonra durduğunu söylediği öğrenildi. Taylan YILDIRIM/MANİSA (DHA)