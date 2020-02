(Görüntülü) Bakan Pakdemirli, tarlada tarım işçileri ile kahvaltı yaptı (2)

VALİLİĞE ZİYARET Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Akhisar ilçesinden geldiği Manisa\'da, Vali Mustafa Hakan Güvençer\'i makamında ziyaret etti. Bakan Pakdemirli\'nin ziyaretine AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa milletvekilleri Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık ve Mehmet Ali Özkan, Yunusemre Belediye Başkanı AK Parti\'li Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı AK Parti\'li Ömer Faruk Çelik, Ahmetli Belediye Başkanı AK Parti\'li Ahmet Alhan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, daire müdürleri, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. \'MUHTEMEL ZARAR 700 TON CİVARINDA\' Bakan Pakdemirli, Ordu\'daki sel felaketinden etkilenen çiftçilere yönelik açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, \"Ordulu vatandaşlarımıza geçmiş olsun, diliyorum. Büyük bir sel, büyük bir felaket. Aşağı yukarı Ordu ilinin fındık rekoltesi, 200 bin ton civarında. Toplamda 230 bin hektar alana ekilmiş ve özellikle yağış alan Perşembe, İkizce, Çaybaşı, Ünye ve Fatsa ilçelerinde 72 bin ton rekolte bekleniyordu. Yani çıkacak olan rekoltenin 3\'te 1\'i, bu yağış alan ilçelerimizdendi. Bizim bakanlık yetkililerimiz çok hızlı bir şekilde 950 çiftçi ile görüştü. Bu görüşmelerin sonunda, muhtemel zararın 700 ton civarında olabileceği tespit edildi. Bunlar ilk tespittir. Gerçek zarar ortaya çıkacaktır. Çıkan gerçek zarar ne ise bunun telafisi yönünde her türlü adım atılacak. Zaten bu bölgede yaşayan çiftçilerimizin Ziraat Bankası kredi borçlarının ertelenmesiyle alakalı dün gerekli açıklamaları yaptık. Buradaki üreticilerimizin ezilmemesi anlamında devlet, şefkatli elini onlara uzatacak. Ne gerekiyorsa yapacağız. Herkes müsterih olsun\" diye konuştu. \'BUNLARI GÖRDÜĞÜMÜZ ANDA İHBAR ETMELİYİZ\' Bakan Pakdemirli, Manisa Valiliği ziyareti sonrası Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü\'nün hayvanları koruma derneklerine köpek evi, kedi evi, kuş evi, beslenme odakları, mama ve su kapları dağıtım programına katıldı. Burada konuşan Pakdemirli, Manisa\'da 9 barınağın olduğunu hatırlatarak, imkanları her geçen gün daha iyi hale getirdiklerini söyledi. Pakdemirli, \"Bugün burada dağıtacağımız beslenme odağı, kedi evleri, mama kaplarıyla en azından bu konuda biz de vermiş olduğumuz önemi göstermek istedik. Bizim de bir köpeğimiz vardı. 2015 yılında vefat etti ne yazık ki. Akşam eve gittim. Evdeki her birey ağlıyordu. Bizim milletimizdeki köpek ve hayvan sevgisi aynen böyle. Zaman zaman hasta ruhlu insanlar, hayvanlara işkence edebilirler. Bunları gördüğümüz anda ihbar etmeliyiz. Bunu sadece kolluk kuvvetlerine bırakmamak lazım. Ben hayvanları insanlardan ayırmıyorum. Onlar da Rabb\'imizin bize bahşettiği canlılar\" dedi. Bakan Pakdemirli, konuşmasının ardından Manisa\'da sahipsiz hayvanlar konusunda başarılı çalışmalarda bulunan derneklere, yerel hayvan koruma görevlilerine ve hayvanseverlere teşekkür belgesi verdi. Daha sonra derneklere köpek evi, kedi evi, kuş evi, beslenme odakları, mama ve su kapları dağıtımı yapan Pakdemirli, o sırada stant alanında bulunan sokak köpeklerini yakınıyla programa gelen küçük kız çocuğu ile birlikte sevdi. Bakan Pakdemirli, dağıtım programının ardından \'2018- 2019 Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzüm Sezonunun Açılışı ve Geleneksel İlk Çekirdeksiz Kuru Üzüm Töreni\'ne katılmak üzere Manisa Ticaret Borsası\'na geçti. İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)