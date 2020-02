(Görüntülü) Bakan Pakdemirli, sanatçı Haluk Levent'le birlikte fidan dikti (4)

\'BALIK TÜKETME KONUSUNDA İYİ DEĞİLİZ\'



Bursa ziyaretleri kapsamında birtakım temaslarda bulunmak için Karacabey ilçesine gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ziraat Odaları Toplantısı\'na katıldı. Bakan Pakdemirli burada yaptığı konuşmasında et, tavuk ve balık gibi ürünlerin kişi başına düşen tüketim miktarlarındaki artışa dikkat çekerek, \"2002 yılında kişi başına 6 kilogram et tüketiyorduk, şimdi 14-15 kilogram et tüketiyoruz, 10 kilogram tavuk tüketiyorduk, şimdi 26 kilogram tavuk tüketiyoruz, 6.7 kilogram balık tüketiyorduk, 5.5 kilogram balık tüketiyoruz. Demek ki balığı tüketme konusunda iyi değiliz. Balıkta da 1 milyar doların üzerinde ihracatımız var. Bunu daha fazla arttırabiliriz. Tavukta 400 milyon dolar ihracatımız var. Yani biraz daha fazla balık yememiz lazım diye düşünüyorum. Gıdadan sorumlu tarım bakanı olarak özellikle belli yaşın üzerindekilere et değil balık tüketimine yönlenmesi gerekiyor diye düşünüyorum\" dedi.



\'ÜRETİCİDE 1 LİRA, TÜKETİCİ 4 LİRAYA YİYOR\'



Hal ve perakende yasaları ile üreticiyle tüketiciyi birbirlerine yaklaştırmayı hedeflediklerini söyleyen Pakdemirli, \"Hal ve perakende yasası bizim de üzerine çalıştığımız bir konu çünkü hep şunu söylüyoruz; üreticide ürün 1 lira ama tüketici bu ürünü 4 liraya yiyor. Üretici bu ürünü 1 liraya değil 2 liraya satsın, tüketici de bunu 4 liraya değil 3 liraya yesin diyoruz. Yani üretici ve tüketiciyi biraz daha birbirine yakınlaştırmamız gerekiyor. Burada yeni hal ve perakende yasası devreye girecek. Biz biraz daha arka tarlada yetişen coğrafi işaretli ve yerel ürünleri zincir mağazaların manav reyonlarına taşıyabilirsek biraz daha fayda sağlayacağız. Tarlada yüzde 10 kaybediyoruz, yüzde 25 hale giderken kaybediyoruz, yüzde 10 markette, yüzde 5-10\'da evde kaybediyoruz. Yani tarladan eve gelene kadar yüzde ürünü yüzde 50 kaybetmiş oluyoruz\" diye konuştu.



Basına kapalı olarak devam eden toplantının ardından Bakan Pakdemirli Bursa\'dan ayrıldı.