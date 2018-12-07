(Görüntülü) Bakan Pakdemirli, sanatçı Haluk Levent'le birlikte fidan dikti (2)

\'BU İŞTE KÜSLÜK OLMAZ\' Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa\'da katıldığı yanan ormanı ağaçlandırma çalışmasının ardından Valilik ve Büyükşehir Belediyesi\'ne ziyaretlerde bulundu. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretlerden sonra AK Parti Bursa İl Başkanlığı\'nda teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Pakdemirli, buradaki konuşmasında teşkilat içi rekabetin hassasiyetine dikkat çekti. Pakdemirli, \"Bir seçime doğru gidiyoruz. Bu seçimde teşkilatlarımızın değeri ve önemi çok çok büyük. Herkesin gönlünde bir aslan yatıyor ama tabi ki kadrolar sınırlı. Bu sınırlı kadrolarda da zaman zaman teşkilat içi çekişmeler olabiliyor. Ben de teşkilatlardan gelmiş bir arkadaşınızım. 2011 seçimlerinde İzmir\'den milletvekili adayıydım. Az bir farkla kaybettik sonra İl Başkanlığı\'nda başkan yardımcılığı görevini yaptım. 2018 seçimlerinde de aday adayıydım, listelerde yer almadım; ama tüm bunlara rağmen çalıştım. Bu işte küslük olmaz. Bu eğer bir davaysa bana göre Menderes ile başlayan Özal ile devam eden Recep Tayyip Erdoğan ile zirvesine varan bu hareketin mutlaka devam etmesi gerekiyor. Bunun devam etmesi anlamında da bizim daimi, kalıcı görevimiz AK Parti üyeliğimizdir. Onun dışındaki bütün görevler gelip geçicidir\" dedi. \'BU SEÇİM ÇOK ÖNEMLİ\' \"Rekabet güzel bir şeydir\" diyen Bakan Pakdemirli, \"Tatlı rekabeti kabul ederim ama tatlı rekabetin önüne asla geçmeyin. Arkadaşlarınızı üzmeyin. \'Ben olmadım\' diye bu işi bırakmayın. Birlikte kim seçiliyorsa seçilsin, o arkadaşların yanında yer alın\" diye konuştu. Yerel seçimin önem arz ettiğini de vurgulayan Pakdemirli, \"Bana göre önümüzdeki seçim, son 15 yıldaki seçimlerin en önemlisi; çünkü yerel seçimlerde AK Parti\'nin oylarında bir azalma olursa muhalefet, hemen yeni bir tartışma açmaya çalışacak. Diyecek ki \'Parlamenter sisteme geri dönelim, bu sistem olmadı\'. O yüzden bu seçim çok önemli\" dedi. Konuşmasında kayağa ve Uludağ\'a özel ilgi duyduğunu da dile getiren Bakan Pakdemirli, \"Şehrimizin tabi bir Uludağ\'ı var. Benim kayak merakım da var. Hemen bakan olur olmaz \'Bu Uludağ\'daki özellikle bizim bakanlığımızla ilgili olan bütün konuları hemen halledin\' diye arkadaşlara talimat verdim\" diye konuştu. Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)