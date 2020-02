(Görüntülü) Bakan Pakdemirli: Kadınlar kooperatiflerle güçlenecek

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, \"Kadının ön plana çıktığı, ekonomik hayatta ön planda olduğu, sosyal hayata etkin katıldığı ve toplum dahilinde itibarı olan bir pozisyona gelmesini hedefliyoruz\" dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı\'nın Reşat Moralı Toplantı Salonu\'nda \'Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği\' protokolünün imza töreni düzenlendi. Protokol, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından imzalandı. \'KADINLARIMIZ KOOPERATİFLERLE GÜÇLENECEK\' Töreninin açılış konuşmasını yapan Bakan Pakdemirli, Türkiye\'de çalışan her 3 kadından birinin tarım sektöründe yer aldığını belirterek, şunları söyledi: \"Kadınlarımızın mutlaka kooperatifçiliğin içerisinde olması lazım. Bu ölçeği büyütmediğimiz sürece ekonomik bir şekilde tarım yapma imkanımız ortadan kalkıyor. Çözüm kooperatifçilikte, çözüm kadınlarımızda. Kadınlarımız iş yapmayı da daha iyi beceriyor. 43 tane Kadın Kalkınma Kooperatifimiz var. Bu sayının artması içinde biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız. \'Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği\' protokolünü bugün parlementer sistemden başkanlık sistemine geçişinde önemli meyvelerinden biri olarak görmek lazım. Kadının ön plana çıktığı, ekonomik hayatta ön planda olduğu, sosyal hayata etkin katıldığı ve toplum dahilinde itibarı olan bir pozisyona gelmesini hedefliyoruz. Protokol kapsamında bakanlığımıza düşen kadınlarımızın karar verici pozisyona gelmesi yani kooperatiflerde de kadınlarımızın karar verici pozisyonlarda olması lazım. Biz bakanlık olarak her türlü yasal, idari ve mali desteği vereceğiz. Gerçekten tarımda zor bir ev ödevimiz var. Yapısal problemlerimiz var. Ama bunu da kadınlarsız ve kooperatifsiz çözme imkanımız yok. Yakında \'Tarım Milli Birlik Projesi\'ni açıklayacağız. Buradaki en önemli unsurlardan bir kaçı ise kadınlarımızla birlikte kooperatifçilik olacak. Kadınlarımız kooperatiflerle güçlenecek.\" \'DAHA GİDECEĞİMİZ ÇOK YOL VAR\' Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise şöyle konuştu: \"Kadınların iş gücüne katılımını arttırmak hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde en önemli önceliklerden birisidir. Bugün gelişmiş ülkelere baktığımız zaman ülkelerin gelişmişlik oranlarına göre kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 60 ve yüzde 80 civarındadır. Avrupa Birliği\'nde (AB) bu oran yüzde 52, dünya ortalaması yüzde 49 ama maalesef Türkiye\'de bu oran hala yüzde 34.7, bu da son 5 yıldaki yüzde 54 civarındaki artışa rağmen bu oranda. Daha gideceğimiz çok yol var.\" \'ŞEHİRLEŞME BAŞLADI, KADINLAR EVDE OTURMAYA BAŞLADI\' Türkiye\'de özellikle şehirleşmeciliğin başladığı zamanlarda kadınların iş gücüne katılım oranının azaldığını belirten Bakan Pekcan, şunları söyledi: \"Daha önce kadınlarımız tarımda fiilen iş hayatına katılım içindeydi. Ama şehirleşme başladığı zaman kadınlar evde oturmaya başlıyor ve kadınların çalışma hayatına katılım oranı azalıyor. Zamanla el emeği ve tekstille hükümetimizin de desteğiyle bu oran yüzde 34.7 seviyelerine ulaşmış bulunmaktadır. Şimdi amacımız bunu daha da yukarılara taşımak.Biz hükümet ve bakanlık olarak kadınların hem ekonomik hem de sosyal açıdan güçlenmesine son derece önem veriyoruz. Kadınlarımızın iş gücüne katılımını katkı sağlayan kooperatiflerimizi de önemsiyoruz. Kooperatifler kadın girişimcilerimizin mal ve hizmetlerini pazarlamalarına ve üretimin yeriyle ilgili bilgilendirilmelerine öncelik etmektedir. Bugün itibariyle bakanlığımızca kuruluşuna izin verilen 172 kadın kooperatifi bulunmaktadır. Amacımız bu sayıyı arttırmak. Kooperatif kurmak isteyen kadın girişimcilerimize her alanda destek oluyoruz. Kuruluş aşamasında hukuki danışmanlık, kooperatifçilik eğitimleri veriyoruz. Bugüne kadar bu eğitimlerden 3 bin kadınımız yararlandı ancak hala çok düşük bir rakam. Kadın girişimcilerimizden gelen talep doğrultusunda kooperatif kuruluşunu pasifleştirdik. Kooperatif kurmak isteyen kadın girişimcilerimiz ilk il ticaret müdürlüklerine başvurabiliyorlar.\" \'KOOPERATİFÇİLİKTE KADINLARIN ROLÜNÜN ARTMASI BİZLERİ MEMNUN EDİYOR\' Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, kadın kooperatifçiliğinin geliştirilmesinin \'100 Günlük Eylem Planı\' içinde yer alan önemli bir proje olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: \"Ülkemizde kalkınma alanında önemli bir rol oynayan kooperatifçilikte kadınların rolünün artması bizleri daha da memnun ediyor. Çünkü kadın emeği, kadın disiplini olduğu zaman biliyoruz ki daha çok başarılara imza atıyoruz. Bu anlamda kadınların iş birliğini geliştirmek, kurumsal dayanışmasını teşvik etmek amacıyla kadın kooperatifçiliğini destekliyoruz. Kadınların kooperatifler kurarak teşkilatlanmaları, günlük yaşamda daha güçlü bir şekilde yer almalarına ve sosyal ekonomik statülerinin iyileştirilmelerine fayda sağlayacağına inanıyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kadın kooperatiflerine finansal okur yazarlık ve dijital okur yazarlık geliştirilmesi yönünde çalışmalar yaptık. Ayrıca iş sağlığı güvenliği ve destek ve teşvik mekanizması ve teknoloji kullanımı gibi konularda kapasite geliştirmeye yönelik eğitim çalışmaları yapıyoruz. Kooperatifler aracılığıyla kadınlarımız kalıcı hizmet modellerini hayata geçiriyorlar. Yerel kalkınmada yükseliyorlar. Ayrıca kırsal alanda yaşayan kadınlarımızın kooperatifler bünyesinde çalışmalarını yürütmesi hayata daha da etkin katılımlarını sağlıyor.\"