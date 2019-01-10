(Görüntülü) Bakan Pakdemirli: Ekolojik kenevir üretiminde yeni yerlere izin vereceğiz -2

Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 19 ilde Bakanlığın izniyle kenevir üretildiğini belirterek, \"Önümüzdeki dönemde, ekolojik olarak kenevir üretiminin yapılacağı yeni yerlere izin vereceğiz\" dedi.







Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı\'nda düzenlenen \'Türkiye\'de Tarım Öğreniminin 173\'üncü Yıl Dönümü\' etkinliğinde konuştu. Bakan Pakdemirli, Türkiye\'de tarımsal eğitimin 10 Ocak 1846 tarihinde İstanbul Yeşilköy\'deki Ayamama Çiftliği\'nde başladığını vurguladı ve Tarım Bayramı\'nı kutladı. Buzağı desteklemesi ödeme takvimini netleştirdiklerini, ilk grup ödemeleri yarın saat 18.00, ikinci grup ödemeleri 18 Ocak Cuma saat 18.00 itibarıyla yapacaklarını belirten Bakan Pakdemirli, \"Toplamda 438 bin 284 yetiştiricimize 522 milyon lira buzağı desteklemesi ödemesi yapmış olacağız\" diye konuştu.







\'EN İYİ DANIŞMAN ÇİFTÇİMİZ\'







Danışmanlarının değil, çiftçi ve köylünün fikirleri ile yola devam ettiğini söyleyen Pakdemirli, \"Onların yol göstericiliğinde, politikalarımızı hep birlikte belirliyoruz. 6 aylık Bakanlığım sürecinde 40\'ın üzerinde ile gittim. \'Danışmanlara gitmeyeceğim; en iyi danışman çiftçimiz, köylümüz\' dedim ve bu noktaya gelmeye başladık\" dedi.







YERLİ TOHUMUN ÖNEMİ







Etkinlikteki konuşmasında tohumda arz güvenliğinin önemini de vurgulayan Bakan Bekir Pakdemirli, \"Yerli tohum, endemik zenginliğimizi koruma ve katma değerin ülkemizde kalması adına çok önemli. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda yerli tohumda üretimimizi 150 bin tondan 1 milyon tonun üzerine çıkardık. Dünya sertifikalı tohum piyasasında, 750 milyon dolarla 11\'inci sıradayız\" diye konuştu.







Yer altı barajları hakkında yakın zamanda farklı projelerinin olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli yeni yasa çalışması ile bu konuda gerekli adımları atacaklarını ifade etti. Pakdemirli, \"Yapılacak yer altı barajları ile buharlaşmanın önüne geçmemiz mümkün. Ayrıca bu işe fazla para harcamadan, ufak yer altı bentleriyle önemli miktarda suyu tutabiliyorsunuz. Böylelikle barajlarla ilgili yaşanan istimlak, yeniden yerleşim ve ÇED gibi problemler de yer altı barajlarına yapılacak yatırımlarla bir nebze ortadan kalkacaktır\" dedi.







\'ELEKTRİKLİ TRAKTÖR\' AÇIKLAMASI







Gelişen tarım teknolojisine ve sanayileşen tarımın önemine de vurgu yapan Pakdemirli, elektrikli traktör müjdesi verdi. Pakdemirli, \"Elektrikli traktörün Ar-Ge çalışmalarına da başladık. İnşalllah Mart ayında Sayın Cumhurbaşkanımızı bindireceğiz. İnşallah bu konudaki çalışmalarımız da yakın gelecekte sonuç vermiş olacak. Elektrikli traktör noktasında bir yeniliğe imza atmamız bile, tarımda verimlilik noktasında ciddi mesafeler almamıza vesile olabilir\" diye konuştu.







\'KENEVİR ÜRETİMİ İÇİN YENİ YERLERE İZİN VERİLECEK\'







Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ocak ayında çiftçilere yaklaşık 2 milyar 35 milyon liralık destek verileceğini vurguladı ve kenevir üretiminin artırılacağını kaydetti. Pakdemirli, şöyle dedi:







\"Dün Sayın Cumhurbaşkanımız kenevir üretimi ile ilgili çok önemli konulardan bahsetti. Biz önümüzdeki süreçte kenevir üretimini artırmak için çalışmalar yapacağız. Bakanlık olarak şu anda 19 ilde kenevir üretimine izin veriyoruz. Ticari faaliyetin arz ve talebine göre, lokasyonları da büyüteceğiz. Ayrıca Bakanlığımıza bağlı Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü,19 Mayıs Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle bir araştırma projesi de yürütülüyor. Önümüzdeki dönemde, ekolojik olarak kenevir üretiminin yapılacağı yeni yerlere izin vereceğiz. Araştırma projemizin çıktılarını da hem üreticilerimiz hem sektörümüz hem de tüm paydaşlarla paylaşacağız. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'a, bu hususta göstermiş olduğu vizyon ve duyarlılıktan dolayı özellikle teşekkür ediyoruz.\"