(Görüntülü) Bakan Pakdemirli, buzağıyı süt ile besledi (4)

BAKAN PAKDEMİRLİ, İZTO’DA



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Odası Meclis toplantısına katılıp iş dünyasının temsilcileri ile bir araya geldi. Aile olarak 100 yıldır köklerinin İzmirli olduğunu söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmirli olmaktan gurur duyduğunu belirtti. İzmirlilerin ne yaparsa doğru yapacağını dile getiren Pakdemirli, \"İzmir, rahmetli Turgut Özal’ı milletvekili seçmedi başbakan yaptı. Binali Yıldırım’ı belediye başkanı seçmedi başbakan yaptı, meclis başkanı yaptı. Beni de milletvekili seçmedi bakan yaptı” dedi. Bakan Pakdemirli’nin sözleri salonda gülüşmelere neden oldu. Türkiye’nin cumhuriyet döneminde elde ettiği önemli kazanımlara dikkat çeken Bakan Pakdemirli, koalisyon hükümetlerinin ülkelerin büyüme ve gelişme çizgisini olumsuz etkilediğini öne sürdü. Türkiye’nin sıkıntılı bir coğrafyada bulunduğunu belirten Pakdemirli, başkanlık sistemiyle birlikte kararnamelerin hızlı çıktığını dile getirdi. Ankara’nın ağır bürokrasiye sahip olduğunu vurgulayan Pakdemirli, İzmir için hayalleri olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:



\"Değerli meclis başkanımız Binali Yıldırım’ın İzmir için ortaya koyduğu 35 projenin bir kısmını bizim evde yazdık. İzmir için neler iyi olur tartıştık. Hepimiz her an İzmir’e katkı sağlamalıyız. Köylü bir bakanım ama teknolojiyle de aram iyi. Nasıl bir dünyada yaşadığımızı analiz ettiğimizde eski paradigmalarla devam eden ülkelerin gücünün durduğunu görüyorum. Biz bugün ne tarım ne sanayi toplumuyuz. Oysa 2035’de dünyadaki en büyük sektör eğitim, ikinci en büyük şirket ise tarım şirketi olacak. Şehirleşme bugün itibariyle yüzde 55, 2050 itibariyle yükselmiş olacak. Köyden kente göç kaçınılmazken, diğer yandan dünyada 6 trilyon gıda üretimi var. Dünyayı doyuran lider ülke olacak.\"



\'SAHADAN GELEN DUYUMLARA GÖRE HAREKET ETTİK\'



Köyden kente göçün kaçınılmaz hale gelmesine karşın yüzde 50 oranında gıda üretiminin artması gerektiğini belirten Bakan Pakdemirli, bunu teknoloji ve mekanizasyon olmadan başarmanın imkansız olduğunu söyledi. Tarımda 4.0’ın önemine dikkat çeken Pakdemirli, “Bakan olduğumda ‘üreticiyi ve çiftçiyi dinleyeceğiz’ dedim. Bakan olarak bazı kararlar alınıyor ama üreticiye dokunmadığınızda bu alınan kararların etkisi olmaz. Tarımsal girdilerden kimyevi gübrede yüzde 15\'lere varan indirim sağlıyoruz. Primleri 5 kuruştan 10 kuruşa çıkardık. Dolar kurları yükseliyor. Sahadan gelen duyumlara göre hareket ettik. Çiftçi belki ekmeyecekti. Hemen karar aldım. Gübre fiyatını bir günde akıntıya kürek çekercesine tersine çevirmeyi başardık\" diye konuştu.



\'SABIRLI OLMALIYIZ\'



Buğday fiyatlarındaki artışı engelleyerek ekmek fiyatlarını sabitlediklerini anlatan Bekir Pakdemirli, Bakanlık olarak tüketiciyi koruyup üreticiyi ezdirmediklerini söyledi. Yakın zamanda buğdayla ilgili bir fiyat artış beklemediklerini belirten Pakdemirli, \"Hayvancılıkta ithalatı bitirmenin yolunu arıyoruz. Sabırlı olmalıyız. Bugün alınan tedbirler 3 yılı kapsıyor. Yapısal sorunları çözmeye çalışıyoruz. Genç bir bakan olarak biraz krediyi hak ediyorum. Türkiye net ithalatçı olmayabilir.Tavuk, balık ve kırmızı etin toplamında ülke ihtiyacından çok daha fazlası var. 2021 yılında neticeleri alacağız. Söz vermiştik yaptık diyeceğiz” ifadelerini kullandı. Kanatlı hayvan fiyatları ile ilgili de değerlendirmede bulunan bakan Pakdemirli, “Parça parça fiyat alıyoruz. Burada but fiyatı ayrı, kanat, göğüs eti fiyatı ayrı. Göğüs etinde ekstra artış olmuş . Ama toplamına baktığınızda kanatlı da döviz kuru çok gerisinde ilerleme var. Niye artmış bu göğüs eti. Herkes okula döndü ya. Mangal sezonu bitti kimse şimdi kanat almıyor göğüs eti fırlamış. Cumhurbaşkanlığı bizden rapor istedi biz de dersimize çalışmıştık hemen gönderdik çalışkan öğrenci olarak\" dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, önümüzdeki günlerde okul gıdasıyla ilgili bir çalışmaları olduğunu belirterek üreticiler için hazırladıkları projeleri anlattı. Tarım Kart Projesi ile üreticinin hemen krediyi kullanacağını ve hasadı beklemeyeceğini ifade eden Pakdemirli, İzmir projeleriyle ilgili şunları söyledi:



\"İzmir için sürprizlerimiz var. Kendi bakanlığımın konularında elimden geleni yaparım. Dikili ve Menderes’te organize sanayi bölgeleri için arsalar bulundu. Tarıma dayalı organize sanayi bölgeleri kuracağız. Tarım OSB yatırımcıları için yüzde 3 faizli kredi imkanı var. Karabağlar’dan taşınacak mobilyacılar için orman arazilerini, kamu yararına kullanılması şartıyla, seve seve veririz. Su ürünleri OSB için çalışıyoruz. Balıkçılıkta 2023 hedefimiz olan 1 milyar dolar ihracat hedefini yakaladık. Katma değerin tarıma dayalı sanayide olduğunu biliyoruz. Döviz kurlarındaki hareketlilik ile ilgili değerlendirme yapan Pakdemirli, Suriye’de yaşanan gelişmelerin bölgeyi etkilediğini belirterek, \"Egemen güçlere karşı bizim de bölgede haklarımız var. Türkiye son 16 yılın son 5 yılında istikrarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Dövizdeki hareketliliğe karşı güçlü durmanın zor olduğunu biliyorum. İş insanları olarak sorunlarınız var. Neler yaşadığınızı biliyorum. Ama bir miktar dişimizi sıkalım. Bu olayların üstesinden gelinecek. Ülke istikrara kavuşacak. Kendi yağımızda kavrulacağız\" diye konuştu.



İZMİR’DEKİ OSB PROJELERİ



İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise meclis toplantısında yaptığı konuşmada İzmir’i daha ileri taşımak için çalıştıklarını belirterek, \"Yıllık tarımsal üretim değeri 15 milyar TL’nin üzerinde olan, 3 büyük tarım havzasında teknolojiyi etkin kullanan, organik tarımın öncüsü ve kırsal kalkınmanın anahtarı olan kooperatifleşmede usta olan İzmir’i daha da ileri taşımalıyız.Odamız, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birliklerinin ortak hayali, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi, aynı zamanda bu kurumların güç birliğini simgeler hale geldi. Şu anda yer seçimi ve müteşebbis heyet kurma ile ilgili ön çalışmalarımızı hızla yapıyoruz. Dikili Jeotermal Kaynaklı Seracılık, Menderes Seracılık (Süs Bitkileri), Tire Süt Sığırcılığı alanında Tarım OSB kurma konusunda ön mutabakata vardık\" dedi.



TİM verilerine göre İzmir’in Ağustos ayı ihracatının 757 milyon dolar olduğunu ifade eden Başkan Özgener, aynı ayda 47.7 milyar TL vergi tahakkuku gerçekleştirerek ülke vergi gelirlerinin yüzde 12’sini İzmir’in karşıladığını belirtti. Yılın ilk 8 ayında İzmir’de 4 bin 786 firmanın kurulduğunu, bin 135 firmanın kapandığını ifade eden Özgener, şöyle konuştu:



\"Çiçeği burnunda bir heyecanımız da bir diğer OSB projesi, Mobilya OSB kurulması. Mobilya OSB için yer tespitini tamamladık. Burada da müteşebbis heyet oluşturma çalışmaları içindeyiz. Karabağlar’a sıkışıp kalmış olan mobilya sektörü rahat bir nefes alacak. Bu projenin ardından diğer sektörlerde kuracağımız Atölye Kentler Projesi için kolları sıvayacağız. Her fırsatta bir liman kenti olan İzmir’in lojistik avantajlarından bahsediyoruz ancak potansiyel çok daha yüksek. Bu nedenle hem denize, hem limana yapılan yatırımlar hayati önemde. Bugün de İzmir Körfezi’nin ve Alsancak Limanı’nın yaklaşım kanalının açılması, kuzeyde sirkülasyon kanalının açılması ve liman rehabilitasyonu gibi çok önemli ihtiyaçları söz konusu. Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi ile TCDD arasında 2011’de imzalanan ve 2016’da ÇED Raporu onaylanan protokol uygulanmaya başlandı. 10 adet treyler çekici ve 2 vinç almak için çalışmalar olduğunu biliyoruz.\"



KÖRFEZ GEÇİŞ PROJESİ’NE DESTEK



İzmir Körfez Geçişi Projesi’nin başlatıldığını, 2013-2017 yılları arasında etüd proje ve fizibilite çalışmalarının yürütüldüğünü söyleyen Özgener, \"2017 yılı Mart ayında nihai ÇED Raporu verildi, ardından yine bir kamu yatırımına dava açıldı ve yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Projenin eksikleri olabilir tamamlanır, ancak her bir altyapı ve üstyapı yatırımını istemiyoruz diyerek, dava ederek bir yere varılamaz. Bunlar uzun soluklu projeler, gerçekleşmesi uzun yıllar alıyor. Bu projeler ihtiyaç ortaya çıktığında değil gelecekteki ihtiyaçlara ilişkin öngörü ile yapılır. Biz Oda olarak İzmir Körfez Geçişi Projesinin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Aziz Kocaoğlu da Kültür ve Turizm Bakanı ile yaptığımız toplantıda yapılması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Bakanlığımız mahkemenin kararı doğrultusunda gerekli çalışmaları mutlaka yapacaktır, biz de kendilerine her aşamada destek olacağımızı belirtmek istiyoruz\" diye konuştu.