(Görüntülü) Bakan Pakdemirli, Burdur'da (3)

TARIM ÜRETİCİLERİNE 972 MİLYON 436 BİN LİRA DESTEK Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Konferans ve Sergi Salonu\'nda düzenlenen \'Tarım Sektörü Değerlendirme\' toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, besicilik yapan 48 bin 400 üreticiye Bakanlıkça ruhsatlandırılan kesimhanelerde kesilen 314 bin 532 büyükbaş hayvan için hayvan başına 250 lira olmak üzere toplam 78 milyon 790 bin lira besi desteği ödemesi yapılacağını kaydetti. Temmuz-Ağustos 2018 döneminde 1 milyon 588 bin ton çiğ süt üretildiğini, bunun için 119 milyon 21 bin lira çiğ süt desteklemesi ödemesi yapmaya başladıklarını anlatan Bakan Pakdemirli, \"Eylül, ekim, kasım döneminde üretilen süte litre başına 10 kuruş olan desteği 15 kuruşa çıkardık. 2 milyon 220 bin ton çiğ süt için 252 milyon 636 bin TL çiğ süt desteklemesinin ödenmesi ile ilgili işlemlere önümüzdeki hafta başlayacağız. Buzağı desteklemeleri ödemesi kapsamında da 438 bin yetiştiricimizin 1 milyon 200 bin buzağısı için 522 milyon lira destekleme ödemesine önümüzdeki hafta başlayacağız. Bakanlık olarak 3 farklı alanda üreticilerimize toplam 972 milyon 436 bin lira destekleme yapmış oluyoruz\" dedi. Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'ne geçilmesiyle bakanlık sayısının azaldığını, Tarım ve Orman Bakanlığı\'nın birleştiğine değinen Bekir Pakdemirli, \"152 bin kişilik büyük bir aile olduk. Eski düzende su ve toprak ayrı olduğu için bakanlıklar arasında çatışmalar oluyordu. Toprakla suyun bir arada yönetilmemesi, ormanla tarımın bir arada yönetilmemesi doğru değildi. Bu anlamda son derece doğru atılmış, önemli bir adımdır\" diye konuştu. HAVZA YÖNETİMİ SİSTEMİ Bakanlığının ilk günlerinde oturan bir bakan olmayacağını söylediğini, 6 aydan kısa bir sürede 81 ilin yarısına yakınını gezdiğini vurgulayan Bakan Bekir Pakdemirli, üreticinin, çiftçinin dertlerini dinlediklerini vurguladı. Yeni yapı içerisinde çiftçinin problemini daha rahat çözmek için havza sistemli yönetime geçeceklerini vurgulayan Bakan Pakdemirli, \"Havzaların başına bir yönetici olacak. Bu yönetici, ormandan, su işlerinden, tarımdan sorumlu olacak. Yerinden yönetimle problemleri çözebileceğiz. İllerde incir çekirdeğini doldurmayacak problemlerin Ankara\'ya gelirken çığ olduğunu ya da hiç gelemediğini görüyoruz. O yüzden yerinden yönetimle daha yetkili arkadaşlarla sizlerin dertlerini dinleyecek ve anında çözüm üreteceğiz\" dedi. TOPRAK KAYBI Türkiye nüfusunun 100 milyona yaklaştığına dikkat çeken Bakan Bekir Pakdemirli, ülke olarak yüzde 50 daha fazla gıda üretilmesi gerektiğini söyledi. Devletin üreticinin önünü açması gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, \"Üretimi yüzde 50 artırmak çok kolay bir ev ödevi değil. Erozyonda dünya lideriyiz. 1970\'lerde 500 milyon ton toprak kaybı, 2017 yılında 154 milyon tona inmiş. Orman varlığını artıran nadir ülkelerden birisiyiz. Orman varlığımız 1,5 milyon hektar son 16 yılda artmış. 2023 hedefimiz de dünyada yaşayan her bir insan için bir fidan dikilmiş olması\" dedi. Her konuşmasında \"Tarım, savunma sanayiinden daha önemli diye iddialı sözler söylüyorum\" dediğini belirten Pakdemirli, \"Tarım günlük siyasete malzeme edilmeyecek kadar çok önemli. Ama ne yazık ki Türkiye\'de günlük siyasette bütün muhalefet partisi genel başkanları, milletvekilleri, herkes tarım üzerinden siyaset yapmaya çalışıyor. Tarımın problemleri var mıdır? Vardır. Dünyada kötü bir durumda değiliz. Türkiye tarımsal hasılada, yani tarım üretiminde Avrupa\'da 1\'inci sırada. Türkiye tarımsal hasılada dünyada 7\'nci sırada. Toprak varlığı olarak dünyada 17\'nci ülkeyiz. Bunun anlamı şu; biraz matematik biliyorsak, biz kaynaklarımızı doğru ve düzgün değerlendiriyoruz. Bir başarı var ama bu başarıyı daha ileri taşıyıp önümüzdeki 20 yıl içerisinde iki misli daha başarılı olmamız gerekiyor. Bundan sonra devlet, STK, kooperatifler hepsi birlikte daha akıllı olacak.\" Bakan Pakdemirli\'nin konuşmasından sonra toplantı basına kapalı olarak devam etti.