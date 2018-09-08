(Görüntülü) Bakan Mehmet Ersoy İzmir'de (2)

PARTİLİLERLE BULUŞTU



İzmir\'de, Bornova Kültür Merkezi\'nde incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ardından AK Parti İzmir İl Teşkilatı\'nı ziyaret etti. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve diğer partililerle bir araya geldi. Bakan Ersoy\'un turizm sektörü için büyük bir kazanç olduğunu dile getiren İl Başkanı Şengül, turizmde fark yaratılacağını söyledi.



KOKU SORUNUNA ÇÖZÜM



Şengül, Bakan Mehmet Nuri Ersoy\'un geçmişte kendi emekleriyle, sıfırdan kurduğu firmaları turizm sektörüne kazandırdığını hatırlatarak, \"Yeni kabinenin en önemli özelliği inanılmaz hızlı olmamız. Sorun tespit edildiğinde hızla çözülüyor. İzmir\'de de Büyükşehir Belediyesi\'nin geçmişten kalan sorunları vardı. Şimdi adeta işi gücü bıraktık, Büyükşehirin sorunlarına yöneldik. Ama bu sorunlar hepimizin sorunları. Siyasi çekişmelere aldanıp güzel İzmir\'in birçok sorunla baş başa kalması yazık olurdu. Son günlerde sıklıkla gündeme gelen koku sorununu da İzmir Büyükşehir Belediyesi ile görüştük. En kısa sürede birlikte çözeceğiz. İzmir ile ilgili önümüzdeki dönemde çok güzel projelere imza atacağız\" dedi.



\'TURİST SAYISINI İKİYE KATLAYACAĞIZ\'



Bakan Mehmet Nuri Ersoy da parti binasında yaptığı konuşmada İzmir\'e verdikleri özel öneme dikkat çekti. Yerel seçimlerin yapılacağı tarihe kadar İzmir\'e sık sık geleceğini vurgulayan Bakan Ersoy şunları söyledi:



\"Sorunları yakından görüp çözüm üreteceğiz. İzmir çok önemli bir turizm destinasyonu. Çeşme ve Alaçatı ülkemizin en önemli turizm cennetlerinden. Ticaret hayatımda da buradan düzenli olarak gemi kaldırmaya devam ediyoruz. 5 yıllık programla İzmir\'e gelen turist sayısını ikiye katlayacağız. İzmir\'in çok büyük potansiyeli var. Mart ayında seçimlerde başarılı olursanız İzmir\'in yolu daha da açılır. Seçim sonuçları bizim açımızdan zaferle taçlanırsa daha güzel çalışmalar yapılacak. Çünkü ortak politikalar üretmek daha kolay olacak.\"