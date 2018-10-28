(Görüntülü) Bakan Kurum'dan, Tunceli şehitlerinin ailelerine ziyaret (2)

\'MERSİN DÖNÜŞÜYOR\' Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ve milletvekilleri ile birlikte Mersin Valiliği\'ni ziyaret etti. Burada Bakan Kurum\'a iki öğrenci, ziyaretin anısına çiçek verdi. Daha sonra valilik makamına çıkan Bakan Kurum, Elvan ile birlikte Şeref Defterini imzaladı. Valilik çıkışında konuşan Bakan Kurum, Mersin’in Türkiye’nin en büyük ilk 10 ili arasında yer aldığını belirterek, \"Bakanlık olarak illerimizi tek tek geziyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin gerektirdiği şekilde yerinde görüp projeler için kararlar alarak hızlı bir şekilde uygulamak istiyoruz. Türkiye’nin en büyük limanını barındıran en büyük ilimiz, tarım, sanayi şehrimiz, turizmden hak ettiği değeri almayan ama turizm şehrimizdir\" dedi. Bakan Kurum, konuşmasının devamında ziyaret programı kapsamında şehit ailelerini de ziyaret ettiğini ifade ederek, \"Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diliyorum. Mersinimizin, milletimizin başı sağ olsun. Bu arada ailelerimize giderken şehrin üzerinden helikopterle inceleme fırsatı bulduk. Gördük ki şehri kuzeyden güneye rüzgarını kesen bir yapılaşma ile karşı karşıya kaldık. Sırf bu yapılaşmanın dışında da çarpık bir yapılaşmayı da Mersin’de gördük. Bu Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak beni oldukça rahatsız etti. Bu bugünün sorunu değil. Geçmişten bugüne gelen, yerel yönetimlerde aldığımız kararların sonucudur. Bu nedenle Mersin ile ilgili bir mastır plan hazırlayıp, özellikle Akdeniz ilçemizde kentsel dönüşümle ilgili ATAŞ Yerleşkesi, Bahçe ve Barış mahallelerinde öncelikli bir çalışma yapacağız. Buralardan başlamak üzere vatandaşın içinde olduğu, rıza ettiği kentsel dönüşüm projelerini yapmak istiyoruz. Bu artık elzemdir. Gerçekten orada hem sosyal donatı anlamında hem de alt yapı anlamında büyük sıkıntılar var. Bu sıkıntıları aşmamız gerekiyor. Örnek dönüşümü Mersin’e yapmak için TOKİ eli ile başlatıyor olacağız\" diye konuştu. DERE ISLAHI ŞARTI Bakan Kurum, havadan yaptığı inceleme sırasında dereler üzerindeki yapılaşmayı da fark ettiklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Dere üzerindeki yapılaşmalar nedeni ile özellikle yağışlarda karşı karşıya kalıyoruz. Derelerin üzerindeki yapılaşma e iklim değişikliğinde kaynaklı taşmalar, su basmaları, şehri alt üste eden bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Önümüzdeki süreçte de buna ilişkin bir eylem planını Türkiye için hazırlıyoruz. Süreç içerisinde Mersin’de de dere güzergahları üzerinde ne kadar yapı varsa ıslah edilip olması gereken düzeye getirilmesi noktasında çalışmalarımızı yapıyor olacağız. Diğer taraftan yağmur ve atık suyu arıtma tesisleri ile ilgili olarak da eksiklikler var. Halen derelere deşarjlar söz konusu. Bu da hem insan hayatını hem de şehri olumsuz etkiliyor. Bu sorunun da giderilmesine yönelik bakanlık olarak gerekli çalışma yapılacak.\" MERSİN’E TOKİ PROJESİ Bakan Kurum, kentte TOKİ’nin de dar gelirliye yönelik proje hayata geçireceğini vurgulayarak, şunları söyledi: \"Mersin’i çok beklediği, hem emeklilerimize hem de alt gelir grubuna yönelik konutlar için de arazilerimize baktık. Bunların da kararlarını aldık. İnşallah önümüzdeki süreçte hem emeklilerimize hem de alt gelir grubuna yönelik projeleri Mersin’de gerçekleştireceğiz. Bu arada Tevfik Sırrı Gür Stadyumu’nun bulunduğu yere Millet Bahçesi ile ilgili projelendirmemizi yapıyoruz. İnşallah aralık ayına kadar yıkımı gerçekleştirilecek. Biz de Ocak-Şubat ayında yapımına başlayacağız. Bu alan yaklaşık 50 bin metrekare. Bir de bunun önünde denizpark diye bilinen yaklaşık 60 dönümlük bir alan daha var. Bunu da yine Mersinimize kazandıracak şekilde millet bahçesini büyütüyoruz. Toplam 110 dönüm alanda millet bahçesi yapmak üzere, içinde sosyal anlamda bütün vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılayabileceği, alt yapısı olan gencin, çocuğu, yaşlının vakit geçirebileceği bir alan olma noktasında projelerini yapıp, TOKİ Başkanlığı eliyle de projeyi gerçekleştirmiş olacağız.\"