(Görüntülü) Bakan Kurum: Ekonomik savaştan galip çıkmayı başardık

Hasan DÖNMEZ- Muhammed SIDAL/KONYA,(DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya\'da katıldığı toplu açılış töreninde, \'\'Ekonomik bir savaşa karşı net bir duruş sergileyerek, yine savaştan galip çıkmayı başardık\'\' dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya\'da, Beyşehir ilçesinde yapılan 12 projenin toplu açılış törenine katıldı. Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi\'nde gerçekleşen toplu açılış töreninde konuşan Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın açıkladığı 100 günlük eylem planında bakanlığına ait projelerin olduğunu belirtti. Bu projeler içinde yer alan millet bahçesi ve millet kıraathanelerinin 81 ilde açılacağını ifade eden Bakan Kurum, bu projelerin dışında 39 projenin daha olduğunu belirtti. Ekonomik duruma rağmen projelerin sürdüğünü ifade eden Bakan Kurum, şunları söyledi: \'\'Biz bir ekonomik savaşla karşı karşıyayız. Ancak bu ekonomik savaş, yıllarca süre geliyor; Gezi olaylarıyla başlayıp, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz\'la devam eden süreç yaşıyoruz. Bu süreçte hepimiz, milletimiz bir olduk, dimdik ayaktayız. Bu ekonomik savaşa karşı da net bir duruş sergileyerek, yine savaştan galip çıkmayı başardık. Bu 100 günlük eylem planında, ekonomik savaş dolayısıyla yavaşlama sergilemedik. Sahada bütün olması gereken projeleri yapıyoruz.\'\'