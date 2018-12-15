(Görüntülü) Bakan Kurum: Antalya'daki projeleri yakından takip ediyoruz

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya\'daki projeleri yakından takip ettiklerini belirterek, 3\'üncü millet bahçesinin, 100. Yıl Bulvarı üzerindeki boş alana yapılacağını söyledi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya\'da bir dizi programa katıldı. Temaslarına Büyükşehir Belediyesi ziyaretiyle başlayan Bakan Kurum, anı defterini imzaladı. Bakan Kurum burada Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve ilçe belediye başkanlarıyla basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, Antalya\'nın bu sene 11 milyon turisti ağırladığını belirterek, kentin ülke ekonomisine çok büyük katkısı olduğunu söyledi. Turizmin yanı sıra sanayi ve sağladığı istihdam nedeniyle ülkeye önemli katkı yapan şehirlerden birinin Antalya olduğunu dile getiren Kurum, bakanlık olarak Antalya\'daki projeleri yakından takip ettiklerini kaydetti.



TARTIŞMALI ALANA MİLLET BAHÇESİ



Bakan Murat Kurum, Aksu ilçesindeki Çalkaya bölgesinde 50 bin vatandaşın mülkiyet problemini aştıklarını belirterek, tapuların vatandaşlara verileceğini söyledi. Kurum, \"Vatandaşın burada istediği dönüşüm projesi neyse bu projenin yapımı için gerekli maddi ve teknik desteği vereceğiz\" dedi. Antalya\'daki iki millet bahçesini Büyükşehir\'in kente kazandırdığını belirten Bakan Kurum, üçüncü millet bahçesini ise Muratpaşa Mahallesi\'nde bulunan 100. Yıl Bulvarı üzerindeki boş alana yapacaklarını aktardı. Kurum, \"Mülkiyeti Emlak Konut\'a ait alan 1 milyar dolarla ihale edilmişti. Emlak Konut bu ihaleden vazgeçti. Buranın millet bahçesi olarak kazanılması için anlaşmayı Büyükşehir Belediyemiz ile yapacağız. Antalya\'ya üçüncü millet bahçesini yine Büyükşehir Belediyemiz yapacak. Burada spor alanlarının olduğu sosyal, kültürel alanı Antalyamıza kazandıracağız\" dedi.



AVNİ TOLUNAY\'DAKİ İMAR SORUNU ÇÖZÜLECEK



Avni Tolunay Mahallesi\'nde mülkiyet problemi olduğunu belirten Bakan Kurum, Milli Emlak ile kadastro arasındaki anlaşmazlığı çözerek, 5 bin hak sahibinin 2B\'den yararlanabilmesinin önünü açtıklarını aktardı. Patara ve Serik\'te özel koruma çevre alanlarında yer alan 2B arazilerindeki mülkiyet problemini aşmak için 2B\'lerin şerhli satışını yapacaklarını belirten Kurum, buradaki 2 bin vatandaşın mülkiyet problemini çözeceklerini anlattı.



1200 KİŞİLİK YENİ YURT



Antalya\'da 70 binin üzerinde üniversite öğrencisinin bulunduğunu aktaran Kurum, öğrencilerin yurt taleplerinin olduğunu dile getirdi. Bu ihtiyacı karşılamak için Akdeniz Üniversitesi\'nin karşısında yer alan 24 bin metrekarelik TOKİ arazisini, Büyükşehir Belediyesi\'ne tahsis edeceklerini belirten Kurum, \"1200 öğrenci kapasiteli yurdu, belediyemiz yapacak. Finike\'de yat limanı projemiz var. 80 bin metrekare alanda hem yat limanı hem balıkçı barınağının yer aldığı alanda metruk yapıların yıkılarak, buranın sosyal ve kültürel alan olması amacıyla belediyemizin projesi var. Maddi ve teknik desteği bu konuda belediyemize vereceğiz. Elmalı ilçesinde eski devlet hastanesinin bulunduğu 13 bin metrekarelik alanın da millet bahçesi olması için belediyemize tahsislerini yapacağız\" dedi.



GAZİPAŞA\'DA TURİSTİK TESİSLERİN ÖNÜ AÇILACAK



Gazipaşa\'da Koru, Kızılın ve Kahyalar mevkiinde turistik yatırımların önünü açacaklarını belirten Kurum, bölgeye yönelik binlik ve 5 binlik imar planlarını önümüzdeki hafta onaylayacaklarını dile getirdi. Burada turistik tesislerin yapımına yönelik süreci hızlandıracaklarını kaydeden Kurum, \"ASAT\'ın 50 milyon Euro\'luk altyapı yatırımlarının proje onay süreci tamamlandı. Kredinin onayını Dünya Bankası\'ndan aldık. Ocak ayı içinde 50 milyon Euro\'luk proje yatırım ihalesini gerçekleştirmiş olacağız. Kepez ilçesinde Fatih Mahallesi\'nde Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ile Emlak Genel Müdürlüğümüz arasında 300 gecekondunun olduğu alanda mülkiyet problemi var. Burada protokol yapılacak ve 300 gecekonduda yaşayan vatandaşın mülkiyet problemini çözmek adına satışları yapmış olacağız\" diye konuştu.



DİCLE BARAJI\'NDA BİR KAPAĞININ KOPMASI



Diyarbakır\'da Dicle Barajı\'ndaki kapağın kazara kopması sonucu oluşabilecek taşkın riskinin sorulduğu Bakan Kurum, konuyu Tarım ve Orman Bakanlığı\'nın takip ettiğini söyledi. Kurum, \"Bakanlığımız konuyu takip ederken, valilik bir kriz masası oluşturdu. Taşkın riskine karşı her türlü önlemi alıyorlar\" dedi.