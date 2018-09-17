(Görüntülü) Bakan Kasapoğlu, Bandırma'da sel mağduru esnafı ziyaret etti

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Balıkesir\'in Bandırma ilçesinde geçen perşembe günü meydana gelen selde iş yerleri hasar gören esnafı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi\'nin 2018-2019 öğretim yılı açılış programı için Bandırma\'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçen perşembe günü meydana gelen selde iş yerleri zarar gören Cumhuriyet Meydanı ve Şehit Süleyman Bey Caddesi\'ndeki esnafı ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu\'na Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar eşlik etti. Ziyaretin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yapan Kasapoğlu, \"Bazı esnafımız zarar görmüş ama sıkıntılı durum hızla gideriliyor. Esnafımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Başta Valimiz olmak üzere yerel yönetimlerimiz seferber olmuş durumda. İnşallah eksiklikler ve sorunlar hızla giderilecek. Esnafımız da kendini toparlamak üzere. \'Allah tekrar bu tür sıkıntılarla karşılaştırmasın\' diyoruz\" ifadelerini kullandı.