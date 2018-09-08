(Görüntülü) Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimizin ve takımımızın geleceğine inanıyoruz"

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN / TRABZON (DHA) - UEFA Uluslar B Ligi 2\'nci Grup\'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, ilk maçında Rusya\'ya 2-1 mağlup oldu.



Maçın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu takımdaki gençlere ve takımın geleceğine inandığını belirterek, \"Elimizden geldiğince onları destekleyeceğiz. Onlara inanıyoruz\" dedi.



Tribündeki atmosferin çok güzel olduğunu ve Trabzon\'un bir spor şehri olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, \"Tribünler gayet canlı ve güzeldi. Trabzon her zaman spor şehri olduğunu gösteriyor. Hiçbir zaman milli takımımızı yanlız bırakmıyorlar. Tabii bildiğiniz gibi Trabzon 2024\'teki aday sehirlerimizden biri. Buradaki bu atmosfer Trabzon şehrinin 2024\'teki adaylığa ne kadar layık olduğunu gösterdi\" şeklinde konuştu.



Konuşmasının sonunda 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası\'nın Türkiye\'de düzenlenmesi için çalıştıklarını ifade eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra stattan ayrıldı.