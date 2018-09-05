(Görüntülü) Bakan Gül, Bölge Adliye Mahkemesi açılışı için Sakarya'da

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) - ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, açılışı içing eldiği Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi\'nin atamalarının yapıldığını, mahkemenin yeni adli yılda hizmet vereceğini söyledi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi\'nin açılışı için Sakarya\'ya geldi. Bakan Gül, ilk olarak Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu\'nu makamında ziyaret etti. Bakan Gül\'ü, Vali Balkanlıoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Ak Parti Milletvekilleri Recep Uncuoğlu ve Kenan Sofuoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu karşıladı. Bakan Gül, Sakarya\'nın bu mahkemeyle Yargıtay görevi görecek bir kuruma kavuşacağını belirterek, \"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın bir hükümet eylem planı olarak da belirlemiş olduğu Sakarya İstinaf\'ı inşallah açacağız. Böylece Sakaryalı hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız adeta bir yüksek mahkeme gibi, bir Yargıtay adeta Sakarya\'ya gelmiş olacak. Fiziki imkanıyla hazırdı esasında ancak istinaf mahkemeleri biliyorsunuz hakimlerden müteşekkil bir istinaf mahkemesi ve bu konuda da HSYK tarafından da atamalarımız yapıldı. İnşallah yeni adli yılda hemşehrilerimize vatandaşlarımıza hizmet verecek.\" dedi.