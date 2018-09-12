(Görüntülü) Bakan Gül: Başarılı operasyon oldu, yargı hak ettiği cezayı verecektir (1)

KONYA, (DHA) - ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik\'in, MİT tarafından Suriye\'de yakalanıp, Türkiye\'ye getirilmesiyle ilgili, \"Başarılı bir operasyon olmuştur. Bağımsız yargı da hak edene, hak ettiği cezayı verecektir\" dedi. Adalet Bakanı Gül, Konya\'da, Bölge Adliye Mahkemesi\'nin açılış törenine katıldı. Bakan Gül, 2013 yılında, 53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik\'in, MİT operasyonuyla Suriye\'nin Lazkiye kentinde yakalanarak, Türkiye\'ye getirilmesine ilişkin açıklama yaptı. Yargının, hak edilen cezayı vereceğini vurgulayan Bakan Gül, \"9 sanık, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla diğer suçlardan hapisle cezalandırılmıştı. İsmi geçen Yusuf Nazik. Bu kişiyle ilgili de Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi karar vermişti. Başarılı bir operasyon olmuştur. Bağımsız yargı da hak edene, hak ettiği cezayı verecektir\" diye konuştu.