(Görüntülü) Bakan Ersoy: Peribacalarında kaçak yapılara müsaade etmeyeceğiz (2)

BAKAN ERSOY, KAPADOKYA\'YI GEZDI Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir Valiliği, Belediye Başkanlığı ve Ak Parti İl Başkanlığı ziyaretlerinin ardından, Ürgüp\'teki Üçgüzeller Peripacaları\'nı, Ortahisar beldesini ve kalesini, Uçhisar beldesini, Göreme Açık Hava Müzesi\'ni gezdi. Ersoy\'un gezisinde bir vatandaşın \'\'Hükümet, yerli para kararı aldı ama balon turlarında bizden dolar ya da euro istiyorlar\'\' dedi. Bakan Ersoy ise, \"Evet öyle ama turizmde dolar ve euro\'dan vazgeçemiyorsunuz. Gelen turistlerin büyük kısmı yabancı olunca, para da öyle oluyor\'\' karşılığını verdi. Bakan Ersoy, Göreme Açık Hava Müzesi\'ndeki Tokalı Kilise\'ni gezerken, burada yere büyük boy bezden tual seren Japon sanatçının fırçasını aldı. Ayakkabılarını çıkarın Bakan Ersoy, tuale resim çizdi. Aynalı Kilise\'de sürdürülen restorasyon çalışmalarını da inceleyen Bakan Ersoy, bölgenin daha da gelişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.