(Görüntülü) Bakan Ersoy 3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı'nda konuştu

*Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, -\"Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz dünyaca ünlü \'Çingene Kızı\' mozaiğimizin kayıp parçalarına kavuştuk. Bu hususta ABD yetkililerine de hassasiyetlerinden ve iyi niyetli yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Çingene Kızı\'nın sevincinden sonra yüzümüzü güldüren bir gelişme daha oldu. \'Dede Korkut Destanı\'mız, UNESCO\'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili listesine oy birliği ile dahil edildi.\" -\"Yılın ilk 3 çeyreğinde, yaklaşık 32 milyon dünya vatandaşını ülkemizde misafir ettik. Türkiye, 2018\'de turizmde 40 milyon olan ziyaretçi hedefini yılın ilk 10 ayında aştı. Ocak-Ekim 2018 döneminde geçen yıla oranla yüzde 22,43 artış sağladık.\" Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER İSTANBUL-DHA \'3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı\' İstanbul\'da düzenlenen toplantı ile başladı. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) iş birliğiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen konferansa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Asghar Mounesan başta olmak üzere kültür ve turizmden sorumlu bakanların yanı sıra dünya turizm ve kültür endüstrilerinin önde gelen isimleri katıldı. \"TURİZM ŞÜPHESİZ DÜNYADA EN HIZLI GELİŞEN SEKTÖRLERDEN BİRİ\" Programın açılış konuşmasını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı. Ersoy, \"İstanbul\'u dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Sürdürülebilir kalkınmaya kültür ve turizmin katkısını konuşacağımız konferansımızı, bu kapsamdaki küresel zorluklara yönelik ortak bir vizyon ve yol haritası çıkarılması açısından çok önemsiyorum. Turizm şüphesiz dünyada en hızlı gelişen sektörlerden biri. Ülke ekonomilerine yaptığı yadsınamaz katkının yanı sıra halkların birbirlerini tanımaları ve evrensel barış için de son derece önemli bir araç. Öte yandan, dünya genelindeki turizm hareketlerine baktığımızda seyahatlerin yüzde 40\'ının kültür turizmi odaklı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kültür ve turizmin aynı başlık altında ele alınmasının çok yerinde olduğunu düşünüyorum.\" dedi. Bakan Ersoy, Türkiye\'nin sahip olduğu büyük potansiyelin aynı zamanda büyük ve tarihi bir sorumluluk da yüklediğine işaret ederek, \"An itibarıyla 153 farklı noktada arkeolojik kazılarımız devam ediyor. Tarihin belli dönemlerine ışık tutacak bu çalışmaları çok ama çok önemsiyoruz. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz dünyaca ünlü \'Çingene Kızı\' mozaiğimizin kayıp parçalarına kavuştuk. Bu hususta ABD yetkililerine de hassasiyetlerinden ve iyi niyetli yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Çingene Kızı\'nın sevincinden sonra yüzümüzü güldüren bir gelişme daha oldu. \'Dede Korkut Destanı\'mız, UNESCO\'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili listesine oy birliği ile dahil edildi.\" diye konuştu. \"TÜRKİYE, 2018\'DE TURİZMDE 40 MİLYON OLAN ZİYARETÇİ HEDEFİNİ YILIN İLK 10 AYINDA AŞTI\" Bakan Ersoy, \"Dünyaya sunacağımız, onlarla paylaşacağımız çok değerimiz var. Bu zenginliği tüm dünyaya açmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu arada bir noktaya dikkat çekmeyi özellikle istiyorum. Bence her eser, kendi ülkesinde, ait olduğu yerde güzel, orada daha bir anlamlı. Yasa dışı yollarla ait oldukları yerden kaçırılarak yurt dışına çıkarılan eserlerin ülkelerine iadesi ve yasa dışı trafiğinin önlenmesinde en temel uluslararası mevzuat olma niteliği taşıyan ve Türkiye dahil 127 ülkenin taraf olduğu UNESCO 1970 Sözleşmesi bu nedenle çok önemli. Tüm dünya ülkelerine ortak kültürel mirasımız olan eserlerin ait oldukları yerde korunması ve gelecek nesillere aktarılması hususunda daha da hassasiyet göstermeleri adına çağrıda bulunmak istiyorum.\" ifadelerini kullandı. Bakan Ersoy şöyle devam etti: Türkiye\'de her mevsim, her çeşit turizmin yapılabileceğini vurgulayan Ersoy, \"Kültür turizmi, sağlık turizmi, yaz-kış turizmi, golf turizmi, kongre ve fuar turizmi gibi geniş kapsamlı destinasyon seçeneklerimiz var. Turizm alanındaki gelişme çabalarımızın karşılığını da almaya başladık.\" dedi. Türkiye\'nin turizmde son yılların rekorlarını kırmaya devam ettiğini söyleyen Ersoy, \"Yılın ilk 3 çeyreğinde, yaklaşık 32 milyon dünya vatandaşını ülkemizde misafir ettik. Türkiye, 2018\'de turizmde 40 milyon olan ziyaretçi hedefini yılın ilk 10 ayında aştı. Ocak-Ekim 2018 döneminde geçen yıla oranla yüzde 22,43 artış sağladık. Hedeflerimiz doğrultusunda \'Turizmde Küresel Etik İlkeler Bildirgesi Özel Sektör Taahhüdü\'nün de imzalanacağı konferansın düzenlenmesinde, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü ve UNESCO başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) iş birliğiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen \"3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı\" başladı. \"Herkesin Yararına\" temasıyla bugün ve yarın İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı\'nda düzenlenecek.