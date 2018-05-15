(Görüntülü) Bakan Eroğlu'dan 'İsrail' tepkisi: Birleşmiş Milletler ne yapıyor?

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ABD\'nin, büyükelçiliğini Tel Aviv\'den Kudüs\'e taşımasına tepki göstererek, \"Dünyanın sessiz kalmasına üzülüyorum. Birleşmiş Milletler ne yapıyor? Kendilerine bunu sormak istiyorum\" dedi. Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, açılışlara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak için Muğla\'ya geldi. Uçakla Milas- Bodrum Havalimanı\'na indikten sonra kara yoluyla merkez ilçesi Menteşe\'ye geçen Bakan Eroğlu, Muğla Valiliği\'ni ziyaret etti. Yöresel kıyafetler giyen öğrenciler ve sporcular tarafından çiçeklerle karşılanan Eroğlu, valilik bahçesine fidan diktikten sonra şeref defterini imzaladı. Muğla Valisi Esengül Civelek\'i makamında ziyaret ederek, şehir hakkında bilgiler alan Bakan Eroğlu, basın toplantısı düzenledi. Vali Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ve genel müdürlerin de hazır bulunduğu toplantıda Bakan Eroğlu, \"İsrail, hain ve zalim bir devlet. Şu ana kadar silahsız 59 masum Filistinli vatandaş şehit düştü. Allah rahmet eylesin. 2 bin 777 yaralı var. Kudüs, Filistin\'in başkentidir. Amerika kalktı büyükelçiliği oraya tadışı. Bütün dünyadan tepki gördü. ABD yalnız kaldı. Zulüm mutlaka kendisini yakar. İsrail, insanlara zulüm ve katliam eden bir ülkedir. İspanya\'da Yahudiler\'i kesiyorlardı 530 yıl önce, biz, \'Onlar ölmesin\' diye topraklarımızda kabul etmedik mi? Almanya\'da Naziler hepsini kesiyorlardı. Bağrımızı açmadık mı? Üç gün yas ilan ettik ve bayraklar yarıya indirildi. Dünyanın sessiz kalmasına üzülüyorum. Birleşmiş Milletler ne yapıyor? Kendilerine bunu sormak istiyorum\" diye konuştu. 179 MİLYON LİRALIK YATIRIMIN TEMELİNİ ATTI Bakan Eroğlu, toplantının ardından Muğla Atatürk Spor Salonu\'nda düzenlenen törene katıldı. Eroğlu, 179 milyon lira yatırım bedelli, DSİ tarafından inşa edilecek Yatağan Yaylaköy Barajı ve Sulaması, Ula Çıtlık Göleti ve Sulaması, Seydikemer Kayacık Göleti ve Sulaması ve Menteşe Göktepe Sulaması ile 3 gölet ve 3 taşkın koruma tesisinin temelini attı. Eroğlu, aynı törende DSİ Genel Müdürlüğü\'nce yapımı tamamlanan \'Seydikemer Ören Köyü Yavlak Deresi Islahı\'nın da açılışını gerçekleştirdi. 5 aileye gelir getirici tür, 5 aileye de ORKÖY sertifikası veren Bakan Eroğlu, adaçayı, lavanta ve fıstıkçamı fidan türlerinden oluşan toplam 2 bin 500 fidanı da ücretsiz dağıttı. Törenin ardından esnaf ziyareti yapan Bakan Eroğlu, helikopterle Uşak\'a hareket etti.