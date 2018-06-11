(Görüntülü) Bakan Elvan: Türkiye ekonomisi, güçlü adımlarla yoluna devam ediyor

MERSİN, (DHA) - KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye ekonomisinin, 2018 yılının birinci çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesi piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşerek, yüzde 7,4 olduğunu belirterek, \"Türkiye ekonomisi emin ve güçlü adımlarla yoluna devam ediyor\" dedi.



Kalkınma Bakanı Elvan, 2018 yılı birinci çeyrek GSYH verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. GSYH büyümesinin, piyasa beklentilerinin yüzde 7 üzerinde gerçekleşerek, yüzde 7,4 olduğunu kaydeden Elvan, büyümenin, kaynakları güçlü ve sağlam bir yapıya işaret ettiğini vurguladı. Bakan Elvan, şunları kaydetti:



\"Türkiye bu büyüme performansı ile G-20\'nin en hızlı büyüyen ikinci ülkesidir. Yine bu dönemde gelişmiş ülkelerin yüzde 1,9 ve AB ülkelerinin yüzde 2,2 büyüme ortalamasına sahip olduğu değerlendirildiğinde, ekonomimizin gücü daha net ortaya çıkmaktadır. Birinci çeyrek büyümesine üretim yönünden bakıldığında; sanayi sektörü yüzde 8.8\'lik büyüme hızı ve 1.9 puanlık katkı ile çok güçlü bir başarıya imza atmıştır. Hizmetler sektörü ise başta turizm olmak üzere yurtiçi talepteki canlanmanın ivme kazanması ile yüzde 7,2\'lik bir büyüme hızı ile büyümeye 4.6 puanlık bir katkı sunmuştur. Tarım sektörü ise yüzde 4,6 büyüme hızı ile büyümeye 0,1 puan katkı sağlamıştır. Birinci çeyrek büyümesinin talep yönünden kaynakları ise; özel tüketim (yüzde 11 artış, katkısı 6,7 puan) ve toplam sabit sermaye yatırımı (yüzde 9,7 artış, katkısı 2,8 puan) olmuştur. Makine-teçhizat yatırımı bu dönemde yüzde 7 artmış ve katkısı 0,7 puan olarak gerçekleşmiştir.\"



Yatırım kalemindeki bu artışın, potansiyel büyümeyi artırması açısından önem taşıdığını belirten Elvan, açıklamasını şöyle sürdürdü:



\"Bu dönemde kamu tüketimi yüzde 3,4 artmış ve katkısı 0,5 puan olmuştur. Büyümeye net ihracatın katkısı ise -3,6 puan olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde ihracatta reel artış yüzde 0,5 ve ithalatta reel artış yüzde 15,6 olarak gerçekleşmiştir. Reel ihracat ve ithalat rakamları altın hariç değerlendirildiğinde ise sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 10,6 artış gözlenmektedir. Birinci çeyrekte; güçlü sanayi üretim artışı (yüzde 9,8), yüksek imalat sanayii kapasite kullanım oranı (yüzde 77,9), canlı bir yapı sergileyen Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI: 54,4), ara malı (yüzde 12,6) ve sermaye malı (yüzde 14,1) ithalatında kaydedilen reel artışlar, ve kredi genişlemesinin nispi olarak yavaşlamakla birlikte devam etmesi yüksek büyümeyi beraberinde getirmiştir.\"



2018 yılının tamamında Orta Vadeli Program hedefine uyumlu olarak yüzde 5,5\'lik büyüme beklendiğini vurgulayan Bakan Elvan, şunları kaydetti:



\"Seçim sonrasında belirsizlik ortamının ortadan kalkması ve bunun yatırımlara olumlu katkısı, seçim programımızda yer alan tedbirlerin yurtiçi talebe katkısı, artan ihracat performansı, turizm sektöründe canlanma ve kredi genişlemesinin yatay seyri büyümeye olumlu yansıyacaktır. Türkiye ekonomisi güçlü yapısal temellere sahiptir. Güçlü ve dengeli büyümeye eşlik eden yüksek istihdam artışları, sağlam kamu maliyesi, dayanıklı bankacılık sektörü ve güçlü sanayisi ile Türkiye emin adımlarla yoluna devam etmektedir. Yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen bu yüksek büyüme performansı ekonomimizin her türlü iç ve dış müdahaleye rağmen sağlamlığını tekrar teyit etmiştir.\"



