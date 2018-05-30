(Görüntülü) Bakan Elvan, Liman-Hal Kavşağı ile Akbelen Bulvarı çalışmalarını inceledi

İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)MERSİN\'de bir dizi çalışma yapan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, yapımı süren Liman-Hal Kavşağı ve Akbelen Bulvarı\'nda incelemelerde bulundu. İlk olarak merkez Akdeniz ilçesinde yapımı devam eden Liman-Hal Kavşağına, Vali Ali İhsan Su ve beraberindeki ekiple giden Bakan Elvan, çalışmaları yerinde inceledi. Köprünün altı ve üstünde inceleme gezisi yapan Elvan, ardından yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaların ilerleyişi ve kapsamı hakkında bilgilendirilen Elvan, \"Burada devasa bir köprü yapıyoruz. Liman ve Hal bölgesini önemli ölçüde rahatlatacak olan çok önemli bir köprülü kavşak. Önümüzdeki ay, bununla birlikte Bekirde Kavşağı ve Kazanlı Kavşağı olmak üzere 4 önemli kavşak tamamlanmış olacak. Seçim öncesinde tamamlanmasını arzu ediyorduk ama maalesef temmuz ayında tamamlanmasını bekliyoruz. Arkadaşlar yoğun şekilde çalışıyorlar. Yüzde 95 oranında tamamlandı\" dedi. Ardından merkez Toroslar ilçesinde yapımı süren Akbelen Bulvarı\'na geçen Elvan, buradaki inşaat alanını gezdi. Alt geçit ve üst yapı çalışmalarını inceleyen Elvan, yetkililerden bilgi aldı. Ardından bir açıklama yapan Elvan, \"Mezarlık Kavşağı ve Akbelen Bulvarı özellikle yaz aylarında trafiği oldukça yoğun olan bir yolumuz. Bu bölgede trafik sıkışıklığı çok. Bu iki katlı köprülü kavşakla bu sorunu tamamen ortadan kaldıracağız. otobanla olan bağlantıyı rahat bir hale getirmiş olacağız. Sıradan bir kavşak değil. Son derece kompleks ve kapsamlı\'\' diye konuştu. İncelemenin ardından Elvan, Mersin Ticaret Sanayi Odası\'ndaki toplantıya katılmak üzere bölgeden ayrıldı.