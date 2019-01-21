(Görüntülü) Bakan Dönmez: Sudan ve Özbekistan'da maden arama ruhsatı aldık

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sudan ve Özbekistan\'da maden arama ruhsatı aldıklarını belirterek, \"Sudan\'da ruhsatı aldık, inşallah orada altın madeni arayacağız. Ata yurdumuz Özbekistan’da da maden arama ruhsatı aldık, orada da değerli metaller arayacak\" dedi.



​Elazığ\'ın merkeze bağlı Cip köyünde Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nün yaptığı sondajla 2 bin 300 metre derinliğinde 60 derece sıcaklıkta ulaşılan Jeotermal Su Kuyusu\'nun açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez\'in yanı sıra Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Bulut, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, kurum müdürleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.



Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, jeotermal su kuyusunun önemine değinerek, \"Jeotermal kaynakları, hayvanın etinden sütünden yararlanıldığı gibi jeotermal de öyle. 100 derecenin üstünde sıcaklığa ulaşmış olsa elektrikte üretecektik. 100 derecenin altında bölgesel ısıtma, termal etkinliklerde kullanılıyor. Bölge tarıma elverişli, seracılıkta değerlendirme de söz konusudur. Elazığ, başta krom ve mermer olmak üzere bakırdan kurşuna, çinkodan demire kadar her şeyi içinde barındırıyor. Bizde üzerimize düşeni yaparak, bunları işleyerek milletimizin hizmetine sunmak için ekibimizle çalışıyoruz. MTA Elazığ’da büyük faaliyet içinde 50 bin metre sondajı Elazığ’da yapmış bulunmakta. 20 milyon liralık yatırım yapıldı. Her bir yatırımda bölge ekonomisi daha da büyüyecek ve Türkiye’nin büyümesine katkı sağlayacak. Bu yatırımların birinin açılışını yapacağız. Sondaj faaliyetlerinin sonucunda 60 derecelik bir sıcaklıkla yüksek mineral içeriğine sahip kaynak, bölge ekonomisine farklı bir canlılık katacak. Buradan çıkan kaynağı turizmde kullanacağız. Bu kaynak şehre yeni bir kimlik kazandıran sektörün başında geliyor. Ege bölgesi ve İç Anadolu’daki şehirlerimiz bunların en büyük örneği. Fark yaratan bir azlığı göreceğiz. Elazığ bu yönü ile önemlidir, cazibe merkezi alanına dönecek. Termal otel ya da bin konutu ısıtmaya elverişli konuda\" dedi.



SUDAN VE ÖZBEKİSTAN İÇİN RUHSAT ALINDI



Bakan Dönmez, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü\'nce Sudan ve Özbekistan\'da yer altı kaynaklarının aranması için ruhsat alındığını ifade ederek, \"MTA\'nın daha önce yurt içinde çalışmaları varken, yurt dışında da çalışmaları devam ediyor. Sudan\'da ruhsatı aldık, inşallah orada altın madeni arayacağız. Ata yurdumuz Özbekistan’da da maden arama ruhsatı aldık, orada da değerli metaller arayacak. Hem kendi topraklarımızda hem de dost ülkelerin topraklarında yer altı zenginliklerini yerin üstüne çıkarma çalışmalarına devam edeceğiz\" şeklinde konuştu.



Maden Tetkik Arama Genel Müdürü Cengiz Erdem ise Elazığ’ın sahip olduğu jeolojik yapı, maden çeşitliği ve potansiyeli ile Doğu Anadolu Bölgesi\'nin bir maden kenti olduğunu kaydederek, \"Bugün burada açılışını yapacağımız termal kaynağın da bu potansiyele eklenmesi ile artık jeotermal alanında da bir maden potansiyeline kavuşmuş olacaktır. Çalışma yaptığımız bu alanda kaynak varlığını bekliyorduk. Bu nedenle yapılan etütler ve çalışmalarla belirlediğimiz bu alanı, yaklaşık 40 TIR\'la nakledilen sondaj makinesini getirdik. 3- 4 aylık bir çalışmayla 2300 metre derinlikte, 60 derece 90 litrelik jeotermal akışkana ulaşmış olduk. Ayrıca bu bölgede yapmış olduğumuz 2300 metre en derin sondaj çalışma ile Elazığ, Malatya ve Diyarbakır\'a öncülük edecektir. MTA ailesi olarak yaptığımız bu çalışmada ulaştığımız sonuçtan mutluyuz\" diye konuştu.



Konuşmaların ardından kuyunun açılışı yapıldı.