(Görüntülü) Bakan Dönmez: 5 sektör 5 milyon fidanı toprakla buluşturacak (2)

Sinan HARMANCI/SULUOVA (Amasya), (DHA) - ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Farih Dönmez, Amasya\'nın Suluova İlçesi Cevizdibi Mahallesi’nde bulunan Eski Çeltek Kömür İşletmeleri\'nde düzenlen programa katıldı. Kömür madeni atıklarının depolandığı pasa döküm sahasının ağaçlandırılması çalışmasına da katılan Bakan Dönmez, \"Kömür üreticilerimizin her 100 ton kömür için 1 fidan dikme projesinin ilk adımını bugün burada atmış oluyoruz. Proje kapsamında burada sadece kömür üreticileri yok. Elektrik sektörümüz var, doğalgaz sektörümüz var, akaryakıt sektörümüz var. 5 sektör inşallah bir arada 5 milyon fidanı toprakla, doğayla buluşturmuş olacağız\" dedi. Kömür çıkarma işlemi sırasında oluşan atık malzemenin depolandığı pasa döküm sahasında oluşturulan ağaçlandırılma alanı için düzenlenen fidan dikim programına Bakan Dönmez\'in yanı sıra Amasya Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Suluova İlçe Belediye Başkanı Fatih Üçok, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı. Programda konuşma yapan Bakan Dönmez, kömür üreticilerinin her 100 ton kömür için bir fidan dikme projesinin ilk adımını bugün atmış olduklarını belirterek \"Bu yıl alınacak yeni abone için o ilde, her yeni elektrik abonesi için yine alınan yerde ilimizde, akaryakıtta da bu sene trafiğe çıkan her lastikli araç için, trafiğe çıktığı, plakayı aldığı ilde birer fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Bu projemize destek veren, katkı sağlayan başta sektör temsilcilerimize ve yerel yöneticilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizler Bismillah diyerek toprağa bir tohum atıyoruz. O tohumlar inşallah şehirlerimize hayat veren ormanlara dönüşecek\" dedi. Bakan Dönmez şöyle devam etti: \"Bugün de Eski Çeltek Maden Sahası\'nda kömür işletmesinde üretimine son verdiğimiz bu sahada ağaçlandırmayı yaparak yeniden doğaya kazandırmış olacağız. 100 dekarlık alanda 10 bin 100 fidanı yöreye uygun ağaçlarımızı burada bu proje kapsamında hayata geçirerek dikmiş olacağız. Kömür sahası bugüne kadar ürettiği kömür ile ekonomimize can verdi. Milletimizin refahı için işçi kardeşlerimiz burada gece gündüz demeden alın teri döktü. Saha bugünden itibaren üreteceği oksijenle bizlere, doğaya ve içindekilere can vermeye devam edecek. En küçüğü 2, en büyüğü 6 yaşında olan karaçam, selvi, mahlep, akasya ve sedir ağaçları Suluova’mızın güzelliğine, estetiğine ayrı bir ruh ve güzellik katmış olacak.\" Bakan Dönmez, temiz kömür teknolojisinin başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa olmak üzere dünyanın her yerinde giderek yaygınlaştığını söyleyerek \"Bu konudaki çalışmaları dikkatle inceliyoruz. Kömür gün geçtikçe daha temiz bir yakıt olmaktadır. Temiz kömür teknolojileri ile kömürün üretimi, zenginleştirilmesi ve kullanımında verimliliği maksimum seviyeye çıkartacağız. Diğer yandan düşük emisyon değerleriyle de çevresel etkililerini en aza indirmiş oluyoruz\" diye konuştu. Konuşmasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve beraberindekiler belirlenen alana fidan dikti. 100 dekarlık alana 10 bin 100 fidan dikileceği belirtildi.