(Görüntülü) Bakan Bak: Aslan ortaya çıkınca çakallara kaçmak düşer

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, \"Zeytin Dalı Operasyonu\'nu yaptık. Amerikalılar onlara silah verdi, destek oldular; ama ÖSÖ ile beraber Türk ordusu üzerlerinden silindir gibi geçti. Çünkü aslan ortaya çıkınca çakallara kaçmak düşer, çünkü Recep Tayyip Erdoğan çıkınca onlara kaçmak düştü\" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Bak, seçim çalışmaları kapsamında Kastamonu’nun Tosya ilçesine geldi. AK Parti Kastamonu milletvekili adayları Metin Çelik ile Murat Demir\'in eşlik ettiği Bakan Bak, Cumhuriyet Meydanı\'nda partililere hitap etti. Sağanak altında konuşma yapan Bak, sözlerine Arif Nihat Asya\'nın \'Fetih Marşı\' şiiriyle başlayıp, \"Delikanlım, işaret aldığın gün atandan yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Size selam getirdim, Recep Tayyip Erdoğan’dan\" dedi.



CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'ye yönelik eleştirilerde bulunan Bakan Bak, \"Onlar bu ülkeyi yönetmeye layık değiller. Neden şehit ailesine gitmiyorsun, niye terörle ilgili bir şey söylemiyorsun? Doğu\'da operasyon yapan askerlerimize niye dil uzatıyorsun? Asker şu an Kandil’e gidiyor, sen de teröristlerin yanına, hainlerin yanına gidiyorsun. Fırat Kalkanı Operasyonu\'nu yaptığımız sırada, Amerika’da bir toplantıya gittiğimde, bana \'Türk ordusu artık güçsüz; çünkü 200 tane generali hapse attınız\' dediler. Ben de onlara şu cevabı söyledim. \'Türk ordusu içindeki hainleri temizledi\' dedim. \'Unutmayın, her Türk asker doğar\' dedim. Peşinden Zeytin Dalı Operasyonu\'nu yaptık. Amerikalılar onlara silah verdi, destek oldular; ama ÖSÖ ile beraber Türk ordusu üzerlerinden silindir gibi geçti. Çünkü aslan ortaya çıkınca çakallara kaçmak düşer. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan çıkınca onlara kaçmak düştü\" diye konuştu.



