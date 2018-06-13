(Görüntülü) Bakan Albayrak'tan "betonlaşma" eleştirilerine yanıt

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, \" İşte o birilerinin akıllarında ve fikirlerinde büyük ve güçlü Türkiye idealine beton dökmek var da onun için \'beton beton\' diyorlar\" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Sultangazi\'de Cebeci Taşocakları rehabilitasyon projesi tanıtım törenine katıldı. Bakan Albayrak ile birlikte İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay\'ın katıldığı tören Sultangazi Merkez Camii Meydanı\'nda gerçekleştirildi. \"BİZ YAPMAYA, ÜLKEMİZE MİLLETİMİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ\" Bakan Albayrak törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: \"Birileri var. Konuşuyor. Hele son dönemde. Diyorlar ya işte; \'Bunlar beton beton, başka bir şey yok\' Arkadaş sadece bir çırpıda, son iki üç haftada yaptıklarımıza baktığımızda hepsi dünyanın en ileri teknoloji en stratejik projeleri. O kadar önemli ki. İnşaatları yapıyor, köprüleri yapıyor. Hastaneleri yapıyor. Okulları yapıyor. En uzun boru hatlarını, en büyük bor stratejilerini, en büyük gemileri, en stratejik petrol doğalgaz arama hedeflerini… Ben size çok net ifade edeyim. İşte o birilerinin akıllarında ve fikirlerinde büyük ve güçlü Türkiye idealine beton dökmek var da onun için \'beton beton\' diyorlar. Fikri neyse zikri odur. Türkiye\'nin geleceğine beton dökmek, yapılmış projelerine beton dökmek. Ey muhalefetin adayları şimdi TANAP\'ı da mı yıkacaksınız. Sondaj gemimizi de mi yıkacaksınız. Durduracaksınız. Yıkmak, yok etmek durdurmaktan başka bu millete hizmet anlamında ne talep ediyorsunuz. Ne vaat ediyorsunuz. Ne söylüyorsunuz? Onlar konuşacak. Biz yapmaya, ülkemize milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.\" TAŞOCAKLARI SORUNLARI ÇÖZÜLECEK Yıllar yılı şehir dışında kalan taşocaklarının İstanbul ve Sultangazi\'nini büyümesi ile birlikte şehirle sırt sırta kaldığını vurgulayan Albayrak, şöyle devam etti: \"Özellikle Sultangazililerin yakından yaşadığı bazı sorunlar artık büyümeye ve oluşmaya başladı. İşte bugün Sultangazimizi çok rahatlatacak, önemli bir projeyi açıklıyoruz. Dar bir alanda birbirine çok yakın ya da bitişik ruhsatlarda yoğun bir üretim söz konusu. Bununla birlikte iş güvenliği ve çevre ile ilgili çok yoğun sorunlar yaşadık. Bakanlığa geldiğimiz ilk günden beri, bu anlamda her daim şunu söyledik. Çevre ve iş güvenliği konusunda her türlü tehdit oluşturan konuya biz sıfır tolerans ile bakıyoruz. Bu sorunları ortadan kaldırmak için iki yıldır çok titiz bir süreç yürüttük. Bu bir günlük bir iş değildi. 10 yıllar süren bu sorunu 2 yıllık titiz bir çalışma sonucunda bugün hayata geçiriyoruz. Haftaya ihale süreci başlayacak. Buradaki tesislerden çıkan toz 40 metre yüksekliğe kadar çıkıyor. Bu çevre kirliliğine neden olan ciddi bir toz ve karbondioksit salınımı demek. Sultangazi\'ye bu yakışır mı? Hayır. 60 metrelik patlama delikleriyle taş savrulması, yüksek titreşim gürültü ve hava şoku gibi tehlikelere neden oluyor. Siz yaşıyorsunuz bunları. İşte bu durum haliyle sizleri olumsuz bir şekilde etkiliyor. Bu kaynaklar bölge için zenginlik demek istihdam demek bölgenin gelişmesi demek. O zaman burayı bizim rehabilite etmemiz çevreye zarar vermeyen Sultangazi\'yi rahatsız etmeyen bir model oluşturmak gerektiğine karar verdik.\" Törenin ardından Bakan Albayrak\'a Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay çerçeve içinde bir Türk Bayrağı hediye etti.