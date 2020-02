(Görüntülü) Bakan Albayrak: 2019 her alanda güçlü bir yıl olacak

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019\'un her alanda, ağustos ve eylül aylarındaki dalgalanmaların sebep olduğu tahribatın etkilerinin giderildiği, dengelenmenin tüm bileşenleriyle kendisini çok daha güçlü hissettirdiği bir yıl olacağını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen \'Adım Adım Ekonomi Antalya\' toplantısına katıldı. Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve iş dünyası temsilcilerinin katıldığı toplantı, ATSO Konferans Salonu\'nda yapıldı. \'HİÇBİR ÜLKE BUNLARIN ALTINDAN KALKAMAZ\' Türkiye ekonomisini 16 yılda 4 katı büyüttüklerini belirten Bakan Albayrak, “2013 yılı mayıs ayında ekonomide tüm göstergeler cumhuriyet tarihinin en iyi seviyesindeyken, devreye sokulan planlarla bu süreç ertelenmiş ve birçok dış operasyonla engellenmeye çalışılmıştı. Toplumsal, siyasi ya da güvenlik temelli yapılan her saldırı girişimi aslında Türkiye\'yi ekonomik açıdan ulaşılmak istediği seviyeye çıkarmama arzusuna hep hizmet etti. 2013\'ten beri verdiğimiz mücadeleye çok yakından baktığımızda bırakın demokrasi ya da siyasi istikrarı, ekonomik olarak hangi ülke bu saldırıların altından kalkabilir, inanın hiçbir ülke bunların altından kalkamaz\" dedi. YENİ BİR EKONOMİK SIÇRAMA Yeni bir ekonomik sıçrama, yeni bir hikaye yazmak için yoğun bir sürecin başlatıldığını kaydeden Albayrak, “İşte bu hikayeyi iş dünyası, üreticisi, turizmcisi, sanayicisi, her anlamda devleti ve kamu kurumlarıyla hep birlikte yapacağız, ortaya koyacağız. Elimizde iki hassas kırılgan top olduğunu bilerek bunları kırmadan ikisini de düşürmeden riske atmadan hassas bir şekilde yöneteceğiz. Biri sıkı şekilde uygulayacağımız mali ve para politikalarındaki hassas bir yönetim, küresel sistemde oluşturduğumuz güven, diğer hassas nokta da sanayici iş dünyasının hassasiyetlerini göz ardı etmeden bu dengeyi birlikte yöneteceğiz\" dedi. ÖTV VE KDV İNDİRİMLERİ DEVAM EDİYOR ÖTV ve KDV indirimlerinin devam ettiğini ve piyasayı yakın bir şekilde takip ederek gerekli adımları atmaya devam edeceklerini dile getiren Albayrak, \"Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında, gıda komitesi toplantımızı önceki gün gerçekleştirdik. Özellikle hal fiyatlarındaki gelişmeler, lisanslı depoculukta atılması gereken adımlar, hal yasası ve erken uyarı sistemiyle ilgili hususları ciddi şekilde ele aldık. Küçükbaş hayvancılığın yaygınlaştırılması kapsamında çok önemli bir çalışma başlattık\" dedi. KREDİ MALİYETLERİ DÜŞÜYOR Kredi maliyetlerinin düştüğü ve düşmeye devam edeceğini anlatan Albayrak, “Diğer taraftan özellikle akaryakıt fiyatlarında kurun yanında dolar cinsinden de düşmeye başlaması maliyetler açısından piyasada olumlu gelişme olarak ortaya çıkıyor. Tüm bu pozitif gelişmeler gösteriyor ki fiyatlarda hala maliyet noktasında gidilecek ciddi alanımız mevcut. İşte bu yüzden enflasyonla topyekün mücadele programının devam etmesi, güçlü dayanışmayı sürdürmek bu bilinci kalıcı kılmak için üç ay daha süreci gerekirse devam ettirme noktasında çağrımızı yaptık. Yeni dönemde yeniden başvuruları alarak, özellikle rakamlara baktığımızda enflasyonla topyekün mücadele programına destek veren birçok paydaşın yanında desteği daha az olanları ona göre değerlendiriyoruz\" diye konuştu. MARKETLERE UYARI Gıda zinciri konusunda marketleri de uyaran Bakan Albayrak, “Gıda zinciri, çarşıda pazarda nasıl, marketlerde nasıl? Bakıyoruz, pazarda fiyatlar farklı, marketlerde farklı. Marketlerde istediğimiz rakamlar yok, marketlerle konuşacağız. İkisinin arasında ciddi fark varsa, o zaman marketlerimiz beklediğimiz katkıyı yapmadı. Tüm firmalarımızı ülkemizi için çok büyük bir sorun olan enflasyonla mücadele noktasında daha büyük ve güçlü sorumluluk almaya davet ediyoruz. Son dönemde enflasyonla mücadele, bütçe disiplini, sıkı para politikası, şeffaf iletişim alanlarında ortaya koyduğumuz performans bize yatırımcı güveni olarak uluslararası anlamda geliyor\" dedi. FAİZLERDE TEK HANE HEDEFİ Ocak ayında 27\'ler seviyesinde olan bir yıllık tahvil faizinin 18-20\'lere düştüğünü belirten Bakan Albayrak, “Bu çok ciddi bir iyileşmedir. Yeterli mi değil, daha üç ay önce ne konuşuluyordu 40-50\'ler. 40\'lar, 30\'lar, 20\'ler, 10\'lara düştük elhamdülillah ama yetmez. İnşallah bunu tek haneli rakamlara daha da iyi olacak şekilde kararlı bir şekilde düşürmeye devam edeceğiz. Hem borçlanmada enstrüman çeşitliliğini sağlayan, hem de borçlanma maliyetlerini aşağıya çekeceğiz. Bu iyileşmeleri iş dünyamızdan, esnafımız, sanayicimize kadar herkes hissetmeye başladı ve daha da hissetmeye devam edecek\" diye konuştu. EKONOMİDEKİ KIRILGANLIKLARI BERTARAF HEDEFİ Sağlıklı, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için önümüzdeki birkaç yıl potansiyel büyümenin biraz altında büyüme beklentisi ortaya koyduklarını dile getiren Albayrak, “Türkiye\'nin kapasitesi, çünkü bu anlamda ilk önceliğimiz ekonomideki kırılganlıkları bertaraf etmek hedefimiz. Ne demek, bölgesel küresel ne olursa olsun öyle güçlü bir bilançoya ekonomiye sahip olmamız lazım ki, kırılganlıkları bertaraf etmemiz lazım. Ne yaşanırsa yaşansın Türkiye bu süreçlerden minimum etkilenecek noktaya gelmesi için\" dedi. SERACILIĞA DÖNÜŞÜM PROJESİ GELİYOR Antalya\'nın dinamo şehirlerden biri olduğunu ve özellikle turizmde dünyanın en önemli şehirleri arasında olduğunu anlatan Bakan Albayrak, seracılıkla ilgili yeni bir değişim ve dönüşüm projesi açıklanacağını da söyledi. Albayrak, “Özellikle gelişmiş seracılık imkanlarıyla birlikte hem ülkemiz hem de dış dünyanın tarımsal ürün ihtiyaçlarını karşılamasında da büyük bir rol oynuyor. İşte bu noktada başta Antalya olmak üzere bu bölge için çok önemli bir yer tutan seracılıkla ilgili kapasite ve altyapıların iyileşmeyle gelişim ve dönüşümü sağlayacak çok önemli bir çalışmayı da bu hafta gıda komitesi toplantımızda başlattık. Ve çok yakın bir dönemde seracılıktaki dönüşüm projesi finansal, altyapı ve yatırımla ilgili inşallah açıklayacağız. Bu noktada Antalya başta olmak üzere Akdeniz, Ege ve diğer bölgelerimizde seracılıkta çok daha büyük bir sıçramaya sebebiyet verecek bir süreci başlatacağız\" diye konuştu. \'2019 HER ALANDA GÜÇLÜ BİR YIL OLACAK\' Bakan Albayrak, 2019\'un her alanda, ağustos ve eylül aylarındaki dalgalanmaların sebep olduğu tahribatın etkilerinin giderildiği, dengelenmenin tüm bileşenleriyle kendisini çok daha güçlü hissettirdiği bir yıl olacağını söyledi. Bu yıl uluslararası alandaki görünürlüğün ekonomi diplomasi noktasında daha da güçlendiği bir yıl olacağını belirten Albayrak, “Özellikle ihracat hedeflerimize ulaşmak için pazar ve ürün çeşitliliğini artırarak, ithal ara madde bağımlılığını azaltma ve katma değeri yüksek ürün üretimini artırmak için sanayi ve ticaret işbirliklerini daha da güçlendirdiğimiz bir dönem olacak. Çin, Güney Kore gibi ülkelerle ticaret hacimleri iç açıcı değil. Kazan kazan diyoruz ama bakıyoruz Türkiye ile Çin ya da Güney Kore\'nin ticaretinde Türkiye\'nin aleyhine bir resim var. O zaman bu resim bundan sonra böyle gitmeyecek. Gitmemeli. Ya kazan kazan birlikte kazanacağız ya da başka adımlar atacağız. Türkiye\'nin artık ihracat ve katma değer noktasında kazan kazan bir ticari işbirliği ortaya koymak durumunda\" dedi. AVRUPA BİRİNCİ ÖNCELİK Avrupa\'nın Türkiye için birinci öncelik olmaya devam edeceğini de dile getiren Bakan Albayrak, Avrupa Birliği ile ticari, ekonomik ve siyasi ilişkileri güçlendirmek için çok daha rasyonel, kararlı ve güçlü işbirliği adımları atılacağını söyledi. Albayrak, “Karşılıklı kazan kazan ilişkisini daha ileriye taşıyacağız. Güçlü ekonomi diplomasiyle bu yıl vatandaşımızın refahının çok daha üst düzeye artırıldığı bir yıl olacak\" diye konuştu.