(Görüntülü) Bakan Akar: Kazada dış etken söz konusu değildir

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Ortaklar Köyü Süngü Tepe üs bölgesinde mühimmat deposunda meydana gelen ve 7 askerin şehit olduğu patlama ile ilgili yaptığı açıklamada, \"Kazada kesinlikle hiçbir dış etki söz konusu değildir\" dedi. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada patlamada yaramlanan 26 askerden 18\'inin taburcu edildiği açıklandı. Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Şemdinli\'deki patlamada yaralanan askerlerin bir kısmının da tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne gitti. Akar ve beraberindeki askeri heyet, patlamada yaralanan askerlerin yanısıra iç güvenlik harekatında yaralanan asker ve polisleri ziyaret etti. Tek tek yaralılarla görüşen ve durumları hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan Akar, daha sonra ailelerle görüştü, kaza ile ilgili bilgi verdi. Yaralıların sağlık durumlarının her geçen gün iyiye gittiğini belirten Akar, tedavi ile ilgili yoğun mesai harcayan hastane yetkililerine de teşekkür etti. Bakan Akar, \"Kazanın ardından yaralıların bir kısmı buraya sevk edildi, diğerlerinin de şu anda Yüksekova\'da, Van\'da ve Hakkari\'de tedavileri sürmektedir. Onların da büyük bölümünün birkaç gün içinde taburcu edileceğini öğrendik\" diye konuştu. Bakan Akar, kazanın ardından hemen adli, idari, teknik incelemelerin başlatıldığını belirterek, şu bilgiyi paylaştı: \"İlk bulguları sizlerle paylaşmak istiyorum. Buna göre, hem mühimmatın hem de topun göreve elverişli olduğu raporlarını inceleme heyeti teyit etmiş bulunuyor. Burada topun ateşlenmesini müteakip, merminin namluyu terk ettiğini, namludan çıktığını daha sonra namlu gerisinde meydana gelen yüksek basınçtan dolayı geriye doğru bir alev çıktığını, bu alevin de bu patlamaları tetiklediğini, ilk bulgu olarak söyleyebilirim. Önümüzdeki günlerde diğer teknik çalışmalar devam ederek daha ayrıntılı bazı bulgulara ulaşmamız mümkün olacaktır. Şu anda adli, idari, teknik çalışmalar devam ediyor.\" Üs bölgesindeki patlamada neden olabilecek herhangi bir dış etkinin söz konusu olmadığını da belirten Akar, \"Mermilerin, topun incelemesi yapıldı. 28 Ekim\'de de bir heyet bunların göreve elverişli olduğunu tespit etmiş. Dolayısıyla bu kazada kesinlikle hiçbir dış etki söz konusu değildir\" dedi. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: 18 ASKER TABURCU EDİLDİ Bu arada Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kazada yaralanan 26 askerden 18\'inin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiği belirteildi. Bakanlık açıklaması şöyle: \"Hakkâri Süngü Tepe üs bölgesinde meydana gelen kazada yaralanan 26 kahraman silah arkadaşımızdan 18\'i bu akşam itibarıyla tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edilmiştir. Yaralı sekiz kahraman silah arkadaşımızın tedavilerine ise devam edilmektedir.\"