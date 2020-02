(GÖRÜNTÜLÜ) Bakan Akar: Her şey planlandı, zamanına uygun şekilde devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat\'ın doğusuna yönelik olası operasyon ile ilgili olarak, \"Bütün her şey planlandı, programlandı. Her şey zamanına uygun şekilde devam ediyor\" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM\'de AK Parti Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Akar, \"Fırat\'ın doğusuna operasyon ne zaman olacak, bekleyecek miyiz\" sorusuna, \"Beklemek filan yok. Bütün her şey planlandı, programlandı. Her şey zamanına uygun şekilde devam ediyor\" diye cevap verdi.

\'AMERİKALILARLA TEMASLARIMIZ SÜRÜYOR, SORUN YOK\'

Hulusi Akar, Münbiç\'te izlenecek yol haritası için ise, şöyle konuştu: \"Çalışılıyor, görüşmelerimiz olacak. Önümüzdeki günlerde Amerikalılarla görüşmeler olacak. Askerler de görüşüyor, temaslarımız var, asker arkadaşlarımızın temasları var. Üst düzeyde alınan karar çerçevesinde, siyasi çerçevede içi doldurulacak, çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Herhangi bir sorun yok. Takvim belirlenecek. Belirlediği zaman sizlere açıklanacak\"

\'TEK TİP ASKERLİKTE KALICI BİR ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞIYORUZ\'

Hulusi Akar, tek tip askerlik konusuna ilişkin sorulan bir soru üzerine şunları söyledi: \"Çalışıyoruz. Herhangi bir şekilde geçici bir konu olmayacak. Eğer yapabilirsek, becerebilirsek ona çalışıyoruz, elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bakanlıklarımızla, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla görüşmek suretiyle kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu bakımdan biraz çalışma dikkatli ve hassas ilerliyor. Öyle bir şey yapalım ki tekrar tekrar gündeme gelmesin. Herkes öngörebilsen, çalışmalarını faaliyetlerin ona göre planlayabilsin şeklinde.\"

Haber: Nursima ÖZONUR/ANKARA,(DHA)