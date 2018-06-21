(Görüntülü) Bakan Ağbal: Şirinleri oynuyorlar, şirin gözüküyorlar

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,(DHA)- MALİYE Bakanı Naci Ağbal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu eleştirip, \'\'Şirinleri oynuyorlar, şirin gözüküyorlar. Bu şirin gözüken, şirinleri oynayanların gerçek yüzü ne? Eski Türkiye. Yavaş yavaş gerçek yüzleri de ortaya çıkmaya başladı\'\' dedi.



Maliye Bakanı Naci Ağbal, Aksaray\'da bir otelde düzenlenen toplantıda tarım ve hayvancılık sektörüyle ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu eleştiren Ağbal, Kılıçdaroğlu\'nun yalan üzerinden siyaset yaptığını ileri sürdü. Ağbal, \'\'Bu seçimlerde artık yalanın biri bin para. Ben maliye bakanı olarak, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yalanlarını, yalanlamaktan bıktım. Her gün yalan. Diyor ki, ‘Nasıl olsa ben yalan söylüyorum, bu böyle gidiyor.’ Kusura bakmasın, o hesap uzmanıysa, bizde maliyeciyiz. Öyle yalana geçit vermeyiz. Yalanları varsa da, onları da yüzüne karşı vururuz.\'\' diye konuştu. Eleştirisini sürdüren Ağbal, şöyle konuştu:



\'\'Yalan üzerinden, hamaset üzerinden bir siyaset yürütülüyor. Şirinleri oynuyorlar, şirin gözüküyorlar. Bu şirin gözüken, şirinleri oynayanların gerçek yüzü ne? Eski Türkiye. Yavaş yavaş gerçek yüzleri de ortaya çıkmaya başladı. Vatandaşlar yavaş yavaş bunların yalanlarını, o 24 Haziran’dan sonra Türkiye için ne yapmak istediklerini, niyetlerini, düşüncelerini görmeye başladı. Ülke ve millet olarak, bu ülkenin kaderini, bu ülkenin kazanımlarını bunlara asla teslim edemeyiz. Buna asla müsaade edemeyiz. ‘Son 16 yılda ne yaptınız?’ diyor. ‘Son 16 yıldır bu ülkenin bütçesini nereye harcadınız?’ diyor. Allah’tan kork. Hiç mi iman yok, hiç mi inanç yok, hiç mi vicdan yok. Seçim çalışmaları için gittiğin o yolları, kim yaptı? Hangi dönemde yapıldı o yollar? Gittiğin havalimanlarını, indiğin uçaklardaki o hava limanları hangi dönemde yapıldı? Sen SSK Genel Müdürü iken mi yapıldı? Sen SSK Müdürüydün, o genel müdür olduğun dönemde insanlar hastanelerde, koğuşlarda temiz yatak bulamıyordu, temiz çarşafı bulamıyordu. İlaç almak için giderdik SSK Dış Kapı Hastanesi\'ne, sabahın 7\'sinde git eczaneden ilaç almaya çalış. Bugün yok, yarın gel. Gözünüze, dizinize dursun.\'\'



Engellilere yapılan yardımlardan bahseden Ağbal, \'\'Dedi ki \'Engelli bakan ailelere destek olacağız.\' Bugün 450 bin engelli kardeşimizin aidatını her ay düzenli olarak ödüyoruz. 400 bine yakın engelli kardeşimizin eğitim masraflarını biz karşılıyoruz. Sadece bu 2 kalemin toplamı 11-12 milyar liradır. Şimdi diyor ki \'Siz 16 yıldır faize para ödediniz.\' Gözüne, dizine dursun. Sizin SSK\'yı batırmanız yüzünden, uyguladığınız yanlış sosyal politikalar yüzünden, oluşan açıkların faturaların faizini bile bu millet ödüyor. Yazıklar olsun. Kalkmış bana dolar hesabı yapıyor. Diyor ki \'Şu kadar dolar faize para ödedin.\' Yalanın biri bin para. Senin SSK Genel Müdürü olduğun dönemde, senin hesap uzmanı olduğun dönemde bu ülke kaç milyar dolar faiz ödüyordu? Ondan bile haberin yok\'\' dedi.



\'SEN NE ZAMAN BAŞBAKAN OLDUN DA DEVLET HESAPLARINI BİLİYORSUN Kİ?\'



Kılıçdaroğlu\'nun bütçe ve vergi ile ilgili yaptıkları açıklamalara tepki gösteren Ağbal, \'\'Diyor ya \'Ben yıllardır maliyeciyim\' diyor. \'Ben bütçe yaptım\' diyor. \'Bütçeyi bilirim, vergi toplamayı bilirim.\' Sen ne zaman hükümet bütçesi yaptın? Sen ne zaman maliye bakanı oldun? Sen ne zaman başbakan oldun da devlet hesaplarını biliyorsun ki? 2002 yılında AK Parti iktidara geldi. 119 milyar lira devletin bütçesi var. Bunun yaklaşık 56 milyarı nereye gidiyor? Faize. Bir bütçe düşünün ki, yarıya yakını faize gidiyor. Geriye kalanla ne yaparsın? Hiçbir şey yapamazsın. Personel maaşlarını veremezsin, emekli aylıklarını ödeyemezsin. Hatırlayın o günleri. 99 krizini hatırlayın, 2001 krizini hatırlayın. Gidip bir takım başkanların önünde önlerini ilikleyenleri hatırlayın. Yarısı faize gidiyordu. Gözünüze, dizinize dursun. Bugün AK Parti bütçe yapıyor. 100 liralık bütçenin sadece 8 lirasını faize veriyoruz. 92 lirası nereye gidiyor? Vatandaşa gidiyor. Hizmet olarak, yol, köprü, baraj, okul, şehir hastanesi olarak gidiyor. Bir de kalkmış bana diyor ki, ‘Ödediğiniz faizin hesabını verin.’ Sen önce kendi SSK Genel Müdürü olduğun dönemin hesabını ver. Hesap vermeden geçmişin hesabını çıkarmadan, bugüne dair hesap sorma gücünü, kudretini sen nereden buluyorsun. Eğer senin gücün yetmiyorsa bir maliyeci hesap uzmanı olarak yanına bir fizik öğretmeni de kat çık karşıma. Eğer hesabı tutturabilirseniz görelim bakalım\'\' diye konuştu.