(Görüntülü) Bahis çetesi şüphelileri adliyede

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA merkezli 3 ilde polis ekiplerince, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatıp, paravan şirketler üzerinden 11 farklı ülkeye 10 milyon lira kaçırdıkları tespit edilen çeteye yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 45 kişiden, 9’u adliyeye sevk edildi. Operasyonun ardından çökertilen çete üyelerinin sorgusunda, suç yöntemleri de deşifre olurken, şüphelilerin, bulundukları kentlerde, paravan şirketler kurup özellikle hedef seçtiği 18-22 yaş grubu gençlerle irtibata geçtiği, onları çok para kazanacağı vaadiyle tuzaklarına çektikleri ortaya çıktı. Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, 7 aydır devam ettirdiği teknik takip ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları neticesinde harekete geçti, kent merkezi olmak üzere 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekiplerince yapılan operasyonda Amasya’dan 10, İstanbul\'dan 23, Tekirdağ\'dan 2 ve Kayseri’den 10 olmak üzere 45 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 10 milyonluk vurgun yaptığı tespit edilen çeteye yönelik operasyonun ayrıntıları da ortaya çıktı. Çeteninin, özellikle genç yaştaki kişileri ağlarına düşürerek, düşük rakamlarla bu kişiler adına birçok bankada hesap açtıkları, daha sonra ise yasadışı bahisten kazanılan yüklü miktarda paraları açılan hesaplar üzerinden yurtiçi ve yurtdışından akışını sağlayarak hem takibi zorlaştırdıkları hem de para kaçırdıkları belirlendi. GENÇLERİ TUZAĞA ÇEKTİLER Polis ekiplerince, organize şekilde yasa dışı yollarla bahis oynatan çetenin, bulundukları kentlerde, paravan şirketler kurup özellikle hedef seçtiği 18-22 yaş grubu gençlerle irtibata geçtiği, onları çok para kazanacağı vaadiyle tuzaklarına çektiklerini de saptadı. Operasyonun ardından çökertilen çete üyelerinin sorgusunda, suç yöntemleri de deşifre oldu. Yapılan sorgulamalarda, çete üyelerinin gençlere farklı bankalarda hesap açtırmaları, karşılığında da hesap başına 250 ile 500 lira para ödeyeceklerini vaat edip, bu yöntemle bahse konu hesapları kullanarak yasa dışı yollarla elde edilen 10 milyon lirayı yurtiçi ve yurtdışına transfer ettikleri de tespit edildi. Baskında ele geçirilen 3 dizüstü bilgisayar ile bazı dijital verileri de mercek altına alınan polis ekipleri, çetenin para vaadi yöntemiyle 950 genci mağdur ettiğini belirledi. Ele geçirilen bilgisayarlarda gençlerin tüm kimlik ve banka hesap bilgilerinin depolandığı dikkat çekti. Polis ekipleri, belirlenen 5 paravan şirket, 3 araba, 1 ev ve çeşitli bankalarda hesap açtırdığı tespit edilen 450 kişinin de banka hesaplarına da el koyduğu bildirildi. ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Yasa dışı bahis oynatıp, paravan şirketler üzerinden 11 farklı ülkeye 10 milyon lira kaçırdıkları tespit edilen çeteye yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 45 kişiden, sorgusu tamamlanan 9 şüpheli adliye sevk edildi. Diğer şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.