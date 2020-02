(Görüntülü) Bahçeşehir Koleji'nde Neşet Ertaş Anma Gecesi düzenlendi

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - BAHÇEŞEHİR Koleji Ordu Enver Yücel Kampüsü\'nde, Neşet Ertaş’ı Anma Gecesi düzenlendi. Geceye katılan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel; \"BahçeşehirKoleji olarak, akademik zenginliğimizi sportif ve sanatsal anlamda da destekliyoruz\" dedi. Bahçeşehir Koleji Ordu Enver Yücel Kampüsü\'nde Neşet Ertaş’ı Anma Gecesi düzenlendi. Geceye Ordu Vali Yardımcısı Ahmet Arık, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, BUEK Başkanı Enver Yücel, Türk Halk müziği sanatçısı Ümit Tokçan ve veliler katıldı. \"GENÇLERİMİZE DEĞERLERİMİZİ BENİMSETMELİYİZ\" BUEK Başkanı Enver Yücel, Neşet Ertaş’ı anmak için düzenlenen gecenin önemine dikkat çekerek, \"Gençlerimize ve çocuklarımıza değerlerimizi benimsetmek ve anlatmak, onları yaşatmak çok önemli çünkü Neşet Ertaş gibi değerler bir daha gelmiyor. Bahçeşehir Koleji olarak akademik zenginliğimizi, sportif ve sanatsal anlamda da destekliyoruz, gençlerimizin, ülkemizin önemli değerlerini tanımaları için çalışıyoruz. Buradaki kampüsümüzün yerleşkesi, fiziksel koşulları ve şartları çok mükemmel. Bunu her yönüyle bir bütün olarak ele alıp eğitime her yönüyle; sanatı, sporu ve akademik altyapısıyla bir bütün olarak bakmamız lazım. Zaten akademik anlamda çok başarılıyız, bu alanda daha da gelişmek istiyoruz\" dedi. Ordu kampüsündeBahçeşehir Koleji Spor Kulübü Basketbol Takımı’nın altyapı seçmelerinin de başlayacağını belirten Enver Yücel, \"Önümüzdeki günlerde burada basketbol takımımızla ilgili altyapı seçmeleri de başlayacak. Türkiye genelinde bu uygulamayı 26 ilde yapıyoruz. Avrupa’nın en büyük eğitim kurumu olarak her alanda bir bütün olarak eğitime devam ediyoruz. Artık dünyadaki eğitim sistemlerini de biliyoruz. Dünyadaki eğitim sistemleri ile yapılanları biliyoruz. Çünkü; her yerde eğitim kurumlarımız, okullarımız ve üniversitelerimiz var. Buradaki eğitim öğretimle ilgili yenilikleri okullarımıza getirme gayreti içerisindeyiz\" diye konuştu. Geceden elde edilen gelir ile Giresun\'un Piraziz İlçesinde Ömer Hekim İlkokulu\'na kütüphane yapılacağı belirtildi.