(Görüntülü) Bahçeşehir Koleji'nde Cumhuriyet'in 95'inci yılına özel coşkulu kutlama

İSTANBUL, (DHA) -CUMHURİYET’in 95’inci yılı öğrenciler tarafından düzenlenen konserle kutlandı. 29 Ekim’de Maslak Tim Show Center’da gerçekleşen “Bahçeşehir Koleji Cumhuriyet Gençleri Konseri”nde 300 kişilik öğrenci korosu ve dans grubu yer aldı. Konseri 2 binden fazla davetli izledi. Bahçeşehir Koleji öğretmenleri ve öğrencileri Cumhuriyetin 95\'inci yılı dolayısıyla \'Cumhuriyet Gençleri Konseri\' hazırladı. Maslak Tim Show Center’da gerçekleşen konser, \'Kahramanlar\' temasıyla hazırlandı. Kurtuluş Savaşı kahramanlarının yaşamlarının tiyatro sanatçısı Cem Kurtoğlu’nun anlatımıyla aktarıldığı konserde öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışından itibaren Cumhuriyet’in kuruluş öyküsünü marşlar, şarkılar, şiirler ve dans gösterileri eşliğinde sahneye taşıdı. Tiyatro sanatçısı Cem Kurtoğlu’nun Cumhuriyetimizin kuruluş destanını anlattığı konserde, Atatürk’ün sevdiği şarkılar ve türküler seslendirildi. Öğrencilerin şarkılarına aileler hep bir ağızdan coşkuyla eşlik etti. Konserde Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin oluşturduğu dans grupları, Edirne, Ege, Karadeniz ve Kars yörelerine özgü halk danslarının yanı sıra lirik dans gösterileriyle de konseri görsel bir şölene dönüştürdü. Konser öncesinde ise okulların Cumhuriyet Bayramı\'na özel yaptığı sergi ziyarete açıldı. \"CUMHURİYET BİR SEFERBERLİKTİR\" Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün \'Cumhuriyeti biz kurduk siz yaşatacaksınız\' sözüyle açılış konuşmasına başlayan Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, \"Nesiller boyu bu büyük vasiyete sahip çıktık ve bugün Cumhuriyetimiz bir asra yaklaştı. Cumhuriyet bir seferberliktir.O seferberliğin ilan edildiği en önemli alanlardan biri de eğitimdir. Cumhuriyet ilan edildikten sonra Anadolu\'nun her bir vilayetindeki çocuklar eğitime eşit şartlarda kavuştu. Şimdi tarihi belleğimizde, bize zor şartlarda o olanakları sağlayanların torunları olarak hiçbir okulumuzu birbirinden ayırmıyoruz. Var gücümüzle çalışıyor ve kaliteli eğitimi yurdun dört bir tarafına ulaştırmak için gayret ediyoruz\" dedi. \"MUASIR MEDENİYETLER SEVİYESİNE ULAŞMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ\" Cumhuriyetin kazanımlarını geleceğe taşımanın boyunlarının borcu olduğunu belirten Yücel, \"Cumhuriyetin emanet edildiği gençlere bağımsızlığımız için verilen mücadeleyi anlatmak bir yana o gençleri bilimle,sanatla,sporla,teknolojiyle buluşturmak ve cumhuriyetimizin kazanımlarını geleceğe taşımak boynumuzun borcudur. Dünya değişiyor ama biz ne olursa olsun Atatürk\'ün bize işaret ettiği \'muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak\' sözünden kesinlikle taviz vermeyeceğiz ve vazgeçmeyeceğiz\" diye konuştu.