(Görüntülü) Bahçeşehir Koleji Muğla Kampüsü açıldı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BAHÇEŞEHİR Koleji\'nin Muğla Kampüsü, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, \"Eğitim hayata dokunmalıdır, yararlı olmalıdır. Ülkemizin, toplumumuzun gelişmesi ve zenginleşmesinin yolu eğitimden geçiyor\" dedi. Türkiye\'nin 56 ilinde 123 kampüsüyle kaliteli eğitimi daha fazla çocuğa ulaştırma misyonuna devam eden Bahçeşehir Koleji\'nin eğitim yatırımları sürüyor. Muğla\'nın Menteşe ilçesinin Kafaca Mahallesi\'nde, 20 bin metrekare üzerine kurulan ve yaklaşık 25 milyon liraya mal olan 54 derslikli Bahçeşehir Koleji Muğla Kampüsü\'nün açılışı yapıldı. Açılış törenine Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji Muğla Kampüsü Kurucu Temsilcisi Abdurrahim Tuna, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Muğla yöresine ait halk oyunlarının sergilenmesinin ardından açılış töreninde konuşan Enver Yücel, bir toplumun gelişip zenginleşmesinin yolunun eğitimden geçtiğini söyledi. Başkan Yücel, \"Yenilikçi eğitim modellerimizi eksiksiz uygulamak için fiziksel olarak eksiksiz bir kampüs meydana getirdik. Eğitim bir araçtır. Eğitim hayata dokunmalı, faydalı olmalıdır. Anaokulundan üniversiteye kadar bu anlayışla eğitim verilmesi gerekir. Ülkemizin, toplumumuzun gelişmesi ve zenginleşmesinin yolu eğitimden geçiyor. Bizim tek şeye ihtiyacımız var o da eğitimdir\" diye konuştu. Eğitimin önemine vurgu yapan Vali Civelek ise \"Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini, eğitimli ve nitelikli iş gücü varlığı belirler. Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma ve bu seviyeyi aşmanın en önemli unsuru eğitimdir. Çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve donanımlarla genç nesilleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak hepimizin sorumluluğudur\" dedi. Konuşmaların ardından Bahçeşehir Koleji Muğla Kampüsü\'nün açılışı gerçekleştirildi.