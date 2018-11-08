(Görüntülü) Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'na yeni sponsor

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Bahçeşehir Koleji, Kiğılı ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Bahçeşehir Koleji\'nin Maltepe\'de bulunan kampüsünde gerçekleştirilen imza törenine, Kiğılı CEO\'su Hilal Suerdem, Bahçeşehir Spor Kulübü Başkanı Ömer Yücel, teknik ve idari heyet ile basketbol takımının oyuncuları katıldı. Düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Hilal Suerdem, sponsorluklara çok önem verdiklerini ifade ederek, \"Biz genelde spor kulüplerine çok değer veriyoruz ve beraber çalışmak istiyoruz. Çünkü yönetim kurulu başkanımız bu işe çok değer veriyor. Sporcularımız bizleri yurtdışında temsil eden en büyük temsilcilerimiz. Onları güzel giydirmek, onları güzel göstermek ve onların yanında olmamız bizlerin görevi. Başarılarını da paylaşmak istiyoruz. Bahçeşehir Koleji\'de belli bir emek ve güç vermiş bir kurum. Bu sebeple onların yanlarında olmak istedik ve onlara sponsor olduk. Bu sponsorluk onlara başarılar ve uğurlar getirsin diyoruz\" diye konuştu ÖMER YÜCEL: \"SPONSORLUĞUN SÜREKLİ DEVAMINI DİLİYORUZ\" Sponsorluğun gelecek yıllarda da devam etmesini dileyen Ömer Yücel, \"Kiğılı\'ya bizlere sponsor oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki sezonlarda da sponsor olmasını bekliyoruz. Bahçeşehir Koleji olarak biz de 50 yıllık bir kurumuz. Kulübümüz ise 1 yıllık daha yeni bir kulüp. Umuyorum kulübümüz de Kiğılı gibi 80 yılları tamamlayacaktır. Onlara bizleri giydirdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bu sponsorluğun sürekli devamını diliyoruz. Spora verdikleri destek içinde ayrıca binlerce kez teşekkür ediyoruz. Kiğılı sadece bir spor takımına sponsor olmuyor aynı zamanda bizim çok önemli bir misyonumuz var. Basınla da bunu sürekli paylaşıyoruz. Biz gençlere sporu sevdirmeye çalışıyoruz. Onun için bütün maçlarımıza gençler geliyor. Centilmenlik ve Fair-Play bizim için çok önemli\" ifadelerini kullandı.