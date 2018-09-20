T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Bahçesaray'da kullanıma hazır 100 kilo patlayıcı ele geçirildi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'ın Bahçesaray İlçesi Altındere Mahallesi kırsalında güvenlik korucuları tarafından araziye gizlenmiş ve kullanıma hazır, yaklaşık 100 kilo amonyumnitratlı gübre ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi

20 Eylül 2018 13:41

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Bahçesaray İlçesi Altındere Mahallesi kırsalında güvenlik korucuları tarafından araziye gizlenmiş ve kullanıma hazır, yaklaşık 100 kilo amonyumnitratlı gübre ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi. Patlayıcı yerinde patlatılarak imha edildi. Van İl Jandarma Komutanlığı bölücüterör örgütü mensubu teröristlerin; Van-Bahçesaray karayolunda, el yapımı patlayıcı ile eylem yapma arayışı içerisinde olduğu istihbaratı alması üzerine bölgeye operasyon düzenleyip, yoğun bir çalışma başlattı. Bu kapsamda, dün operasyondaki güvenlik korucuları Bahçesaray\'ın Altındere Mahallesi kırsalında, araziye gizlenmiş ve kullanıma hazır vaziyette, yaklaşık 100 kilo amonyumnitratlı gübre ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı tespit etti. Patlayıcı madde uzman ekipler tarafından yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Arif KARAKAŞVAN DHA VAN BahçesarayAltındere MahallesiPatlayıcıVanJandarma KomutanlığıVanBahçesarayBuBahçesaray Altındere Mahallesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24