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(Görüntülü) Bahçelievler'e şehit ateşi düştü

Hakan KAYA- Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)  AFRİN Tel Rıfat bölgesinden  PKK/YPG’li  teröristler tarafından açılan ateş sonrası şehit olan 24 yaşındaki Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo’nun acı haberi Bahçelievler’de oturan ailesine ulaştı

14 Aralık 2018 14:36

Hakan KAYA- Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)  AFRİN Tel Rıfat bölgesinden  PKK/YPG’li  teröristler tarafından açılan ateş sonrası şehit olan 24 yaşındaki Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo’nun acı haberi Bahçelievler’de oturan ailesine ulaştı.

Afrin bölgesinde görev yapan Türk askerlerine PKK/YPG’li teröristler tarafından Tel Rıfat bölgesinden dün yapılan taciz atışları sonucu 24 yaşındaki Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo şehit oldu. Askeri  yetkililer, babası  Abubekir ve annesi Nuray Kalo‘ya  şehit haberini  verdi.  Acı haberin duyulmasının ardından şehidin evi ve oturduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin annesi ve babası, akraba ve dostlarının taziyelerini evinde kabul etti.  Şehit evinin karşısında bulunan okulun bahçesine ise Bahçelievler Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu.

Şehit üsteğmen Muhammed Ali Kalo’nun evli olduğu ve  eşi Yasemin Kalo’nun 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Şehit üsteğmen, yarın öğleyin Ataköy 5’inci Kısım Camii’nde kılınacak cenaze namazının  ardından toprağa verilecek.

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