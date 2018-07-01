(Görüntülü) Bahçelievler'deki cinayet davasında sanığın yargılanmasına başlandı

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER\'de 5 ay önce sokak ortasında tartıştığı Cemil Ceylan\'ı (23) silahıyla öldürdüğü iddia edilen ve müebbet hapis ile 3 yıla kadar hapis istenen tutuklu sanık Bilal Daldal\'ın (24) yargılanmasına başlandı. Kız meselesi yüzünden sokak ortasından Cemil Ceylan ile tartışan Bilal Daldal, \"Cemil sağ eliyle bıçak çıkardı, bıçağı göstererek adam mısın sen?\' dedi. Ben de \'Cemil dur\' dedim. Mesafeye bir iki adım daha yaklaşınca silahı çıkardım. Kurulu değildi. \'Kaçar\' diye düşündüm Silahı görmesine rağmen göğsünü gererek \'Sık sen adam mısın?\' dedi. Bunun üzerine silahı kurdum.







Ateş etmedim. Ancak \'Sıkmazsan bunu sana saplayacağım\' dedi. Ben de korkuyla bana saplayacak diye tetiğe bastım\" ifadelerini kullandı.





\"SEN ÖNCE EVİNE EKMEK AL KIZ ALMAK NEYİNE?\" DEYİNCE.....\"







Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi\'nde savunmasını yapan tutuklu sanık Bilal Daldal, Sümeyye Ü., ile sevgili olduklarını, maktul Cemil Ceylan\'ın da Sümeyye\'nin çalıştığı yerden tanıdığını anlattı. Sanık Daldal şunları söyledi: \"Caddede ilerlediğim sırada Cemil Ceylan araçtan inerek \'Buraya gel\' diye seslendi. Duymazlıktan geldim, kafamı eğdim. \'Gel lan buraya, gel arabaya bin\' dedi. \'Arabaya binmem\' deyince ön kapısını açıp cebine bir şey koydu. Yanında tanımadığım bir çocuk vardı. Ondan biraz uzaklaşarak konuşmaya başladık. Ben Cemil\'e \'Keşke daha önceden ilişkiniz olduğunu söyleseydiniz, bana yalanlar söylediniz. Bir daha beni arama\' dedim. Cemil arkamdan hızlıca gelerek, kolumu sıktı ve \'Gel şöyle gel\' dedi. Sümeyye\'yi darp ederek zorla telefonunu aldığımı iddia ediyordu. Ben de \'Yanlış biliyorsun\' dedim. Cemil herkesin içinde bağırmaya başladı. \'Bak Cemil seninleyken bana yalanlar söylemiş, hastaneye gidiyorum\' demiş, dedim. Daha sonra \'bunları kanıtla ben de Sümeyye\'yi arayacağım\' dedi. Ben de onları o gün gören Ali arkadaşımı aradım. O da oraya gelerek bunu teyit etti. Cemil \'Bana olsun yüzleşmemiz lazım\' dedi. Cemil tekrar bağırmaya başladı. Bana \'Sen önce kendine ekmek al kız almak neyine\' deyince ben orayı terk edip gitmeye başladım. Ben de \'Sümeyye\'yi ara bu iş bitsin\' dedim. O da \'Olmaz sizi yüzleştireceğim\' dedi. Hızlıca oradan uzaklaşmaya başladım. Beni durdurmak için tekrar küfür edip, erkek misin sen lan!\' dedi.





\"MERDİVENLERDE OTURUP AĞLADIM\"



Bilal Daldal., \"Cemil sağ eliyle bıçak çıkardı bana bıçağı göstererek adam mısın sen?\' dedi. Ben de \'Cemil dur\' dedim. Mesafeye bir iki adım daha yaklaşınca silahı çıkardım. Kurulu değildi. \'Kaçar\' diye düşündüm. Silahı görmesine rağmen göğsünü gererek sık sen adam mısın? dedi. Bunun üzerine silahı kurdum. Ateş etmedim. Ancak \'Sıkmazsan bunu sana saplayacağım\' dedi. Ben de korkuyla bana saplayacak diye tetiğe bastım. Oradan uzaklaşarak caddeye indim. Sümeyye\'nin evine gitmek istedim. Cemile yalan söyleyip benim üzerime salmıştı. Apartmanlarına girdim. Kapıyı çaldım. Ancak ses veren olmadı. Merdivenlerde oturup ağladım. Ardından teslim oldum\" ifadelerini kullandı.





TANIK: BENİ KISKANARAK DARP ETTİ



Tanık olarak dinlenen Sümeyye Ü. de sanığı 5 yıldan beri, Cemil Ceylan ile ise olaydan bir yıl önce tanışıklığı olduğunu ve aynı işyerinde çalıştığını söyleyerek şunları anlattı: Sanık erkek arkadaşımdı. Bir yıl öncesinde ayrılmaya karar verdim. Ayrılmak istediğimde beni iş yerinde çalışan başka arkadaşımdan kıskanarak darp etti. Hatta kolumdan tutarak beni kaçırmaya çalışmıştı. Boğazımdan tutup yerde sürüklemeye çalıştı.Bunun üzerine \'kaçırmasın\' diyerek \'Tamam barışacağım\' diyerek ikna etmeye çalıştım. Beni eve bıraktı. O gün beni ve ailemi tehdit eder konuşmalar yapmıştı. Bu nedenle \'Bir şans daha vereyim\' diye söyleyerek barıştık. 5 yıldır konuşuyorduk, ancak ciddiyet boyutuna ulaşmamıştı. Bu nedenle ayrılmak istediğimi söyledim. Mesaj attım. Bunun üzerine gece saat 12.00\'de kapının önüne geldi. Binanın içine girdi, \'Git yarın yüz yüze görüşürüz\' diye ikna etmeye çalıştım\" dedi.





\"AÇIN KAPIYI SİLAHTA 4 MERMİ KALDI, SİZİ DE ÖLDÜRECEĞİM, DİĞERLERİNİ DE KENDİME SIKACAĞIM DİYEREK TEHDİTLER SAVURDU\"



Bilal Daldal\'ın işyerine de gittiğini anlatan tanık Sümeyye Ü., \"Bilal, ağabeyime beni rahatsız etmeyeceğine dair söz vermişti. Aradan 15 gün geçtikten sonra mağazaya geldi. \'Bir dakika gelmezsen olay çıkarırım\' dedi. Bana \'Cemil arkadaşın mı niye birlikte yemek yiyorsunuz?\' şeklinde sorular sordu. \'Bugün senin son günün herkesten helallik iste\' şeklinde tehdit etti ve oradan ayrıldı Markete çıkmıştım, yolumu kesti. \'Cemil ile aranızda bir şey varsa aradan çekileceğim\' diyordu. Cemil\'in 3 tane kız kardeşi olduğunu söylüyordu. Hatta Cemil\'in şu anda hastanede olduğunu muayene olduğunu belirtti. O gün de Cemil hastaneye gitmiş. Bunları sıralayınca ikna oldum. \'Telefonumu gösterince rahat bırakacak mısın?\' dedim O da \'tamam\' dedi. Telefonu açtığımda Cemil\'in bana \'Canım\' dediği benim de ona \'Canım\' diye hitap ettiğim mesajları gördü. Bunun üzerine sinirlenip boynumu sıkmaya başladı. Kuzeni geldi, kuzeni ile konuşmaya başlayınca oradan kaçtım. Eve gelince Cemil\'i aradım. Olayları anlattım. \'Senin hastanede olduğunu biliyor\' diyerek uyardım. Ağabeyime olayları anlattım. O günden sonra Bilal\'i görmedim. Dışarı adım atmadım. Sosyal medya hesabından bizim resmimizi yayınlayarak bir mesaj paylaşmış. Paylaşımı bana gönderen arkadaşım dikkatli olmamı söyledi. Cemil\'i aradım, bunları söyledim\" diye konuştu. Olay günü kapının önünde gürültü olduğunu ve dürbünden baktığımda Bilal\'i gördüğünü anlatan tanık Sümeyye Ü, \"Annem de dürbünden bakmış elinde silah görmüş, ağabeyimi aradık. Kendisi 2 kez kapıya vurdu, biz ses çıkarmadık. Açın kapıyı silahta 4 mermi kaldı sizi de öldüreceğim diğerlerini de kendime sıkacağım diye tehditler savurdu. Sonra ağabeyim ve polisler geldi.\"





Tanıkların dinlenmesi için duruşma ertelendi.