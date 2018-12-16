(Görüntülü) Bahçelievler'de park halindeki otomobil alev alev yandı

Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul,(DHA) BAHÇELİEVLER\'de sabaha karşı park halinde duran bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Aracın yandığını gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederek söndürdü. Olay sonrası araç tamamen yanarak otomobil kullanılamaz hale gelirken, bir otomobil ve bir iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olay Baçelievler, Fevzi Çakmak Mahallesi\'nde sabaha karşı 04:30 sırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orkide 3 Sokakta park halinde duran 38 AAN 453 plakalı otomobilin motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otomobilden alevlerin yükseldiğin gören mahalle sakinleri durumu hemen polis itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler kısa sürede otomobili sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale etti. Bu sırada polis ekiplerinin de olay yerinde önlem aldığı görüldü. Yangın çıkan aracın hemen önünde duran bir başka otomobil ile iş yeri de yanmaktan son anda kurtuldu. İş yeri ve diğer otomobil de maddi hasar meydana geldiği görüldü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak araçta soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri de olay yerinde inleme yaparak çevredeki vatandaşlardan olay hakkında bilgi aldığı görüldü. ARACIN YANMA ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA Alev alev yanan araç bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de aracın alev alev yandığı görülürken zaman zaman da patlamaların olduğu duyuluyor. Vatandaşlar yanan aracı çaresizce izlerken, bir süre sonra da olay yerine itfaiye aracının geldiği görülüyor.