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(Görüntülü) Bahçelievler'de iki grup arasında silahlı kavga: 1'i polis 3 yaralı (2)

Cemil ÖZDEMİR - Soner HASIRCIOĞLU - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - BAHÇELİEVLER'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i polis 3 kişi yaralandı

10 Kasım 2018 11:54

Cemil ÖZDEMİR - Soner HASIRCIOĞLU - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - BAHÇELİEVLER\'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1\'i polis 3 kişi yaralandı. Yaralanan polis memuru ameliyata alınırken, olaya karıştıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı., Olay, Bahçelievler Kocasinan Mahallesi\'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmutbey Caddesi üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Kavga kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı ayırmak isterken, ismi öğrenilemeyen bir polis memuru yaralandı. POLİSLER YARALI MESLEKTAŞLARI İÇİN HASTANEYE AKIN ETTİ Şüpheliler kavga sonrası olay yerinden kaçarken, yaralı polis memuru ise ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı polisin ameliyata alındığı öğrenildi. Olay sonrası yaralanan polis memuruna kan vermek isteyen meslektaşları da hastaneye akın etti. 8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA Olay sonrası özel harekât ekiplerinin de desteğiyle çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri bir süre incelemelerde bulundu. Polisin çalışmaları sonucu silahlı kavgaya karıştıkları tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 2 adet tabancanın ele geçirildiği öğrenildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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