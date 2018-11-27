(Görüntülü) Bahçelievler'de bir işyerinde tüp patladı: 1 yaralı (2)
Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,(DHA)-BAHÇELİEVLER Zafer Mahallesi'nde oksijen tüpünden aktarma yaparak piknik tüpünü doldurmaya çalışan 1 kişi, o sırada yaşanan tüp patlaması sonucu yaralandı
27 Kasım 2018 19:50
Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,(DHA)-BAHÇELİEVLER Zafer Mahallesi\'nde oksijen tüpünden aktarma yaparak piknik tüpünü doldurmaya çalışan 1 kişi, o sırada yaşanan tüp patlaması sonucu yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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