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(Görüntülü) Bahçelievler'de bir işyerinde tüp patladı: 1 yaralı (1)

Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,(DHA)-BAHÇELİEVLER Zafer Mahallesi'nde oksijen tüpünden aktarma yaparak piknik tüpünü doldurmaya çalışan 1 kişi, o sırada yaşanan tüp patlaması sonucu yaralandı

27 Kasım 2018 19:40

Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,(DHA)-BAHÇELİEVLER Zafer Mahallesi\'nde oksijen tüpünden aktarma yaparak piknik tüpünü doldurmaya çalışan 1 kişi, o sırada yaşanan tüp patlaması sonucu yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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Murat SOLAKMelih OKUMUŞİSTANBULDHABAHÇELİEVLER Zafer MahallesiYaralı
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