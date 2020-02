(Görüntülü) Bahçeli: Menbiç konusunda ABD ile yapılan uzlaşma umutları yeşertti (5)

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, \"Menbiç konusunda ABD ile yapılan uzlaşma, umutları yeşertmiştir. Teröristlerin Fırat\'ın doğusuna gönderilmesi, doğru değildir. Menbiç\'in batısında olan cani, doğusunda olmayacak mı? Bunun Fırat\'ın doğusuna yerleştirilmesi, daha tehlikeli yola açmayacak mıdır? Menbiç\'ten çıkarılmaları doğrudur; ancak bu caniler, döktükleri kanın bedelini ödemelidir\" dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu\'nda düzenlenen \'24 Haziran Yeni Bir Doğuş Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Neden, Nasıl\' temalı Kayseri Bölge Toplantısı\'na katıldı. Toplantıda Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir\'den gelen yöneticiler, üyeler ve vatandaşlar da yer aldı. Salona Gazi Mustafa Kemal Atatürk, MHP\'nin kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş ile MHP Lideri Bahçeli\'nin posterleri yan yana asıldı. Salonda \'Evlatların seni asla yalnız bırakmayacak\', \'Benim aklım hep Türkiye\'dir\', \'Askerlik süresi prim ödemeksizin emeklilik hizmetine sayılacak\', \'Üniversiteye giriş sınavı kaldırılacak\', \'Esnafın ve çiftçinin vergi ve prim yükü hafifletilecek\' yazılı pankartlar yer aldı. Spor salonuna gelen MHP Lideri Bahçeli\'yi, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Hasyüncü karşıladı. Toplantı öncesi Mehter Takımı gösteri sundu. \'ÜLKEMİZ İÇİN SORUMLULUK ALMALIYDIK\' Kayseri Bölge Toplantısı\'nda hitap eden MHP Lideri Bahçeli, \"\'Cumhur ittifakı\' ile engelleri bir bir aşıyoruz. Milletimizin bizi yalnız bırakmayacağına inanıyoruz. \'Cumhur ittifakı\', millet aklı, Türkiye\'nin teminatı elbette TBMM\'de güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi. Ülkemiz 16 Nisan halk oylamasıyla birlikte bir yönetim sistemine kavuşmuştur. Cumhurbaşkanlığı sistemi siyasi ve toplumsal uzlaşmanın ön plana çıktığı bir yönetim yapısıdır. Hatırlarsanız cumhur, cumhurbaşkanlığı sistemine onay vermiştir. Çok partili siyasi hayatımızda bu haliyle 16 Nisan oylaması tarihi milat olmuştur. Yeni sitemde kutuplaşma en aza indirilmiştir. İstiklalimize saldırılırken, cumhurun emanetini daha fazla sahiplenmeliyiz. Ülkemiz için sorumluluk almalıydık. Türkiye ortak paydasında buluşmalıydık. Ayrılığa gayrılığa, dargınlığa gerek yoktur. Ters düşmeye gerek yoktur\" diye konuştu. \'ALAYINI SUDAN ÇIKMIŞ BALIĞA ÇEVİRECEĞİZ\' Bahçeli, 49 gündür vatan nöbetinde olduklarını, MHP\'nin Türkiye ve Türk milleti olduğunu, partisinin de Türkiye\'nin kalesi olduğunu belirterek, şunları söyledi: \"AKP\'ye oy veren kardeşlerimizle birliktelik yaptık. \'Cumhur ittifakı\' milli bekanın huzurudur. \'Cumhur ittifakı\' Türk milletinin gelecek tasarımıdır. Varsın başkaları \'ihanet ittifakı\' ile avunsun. Varsın başkaları \'FETÖ ittifakı\'ndan medet umsun. Biz \'cumhur\' diyeceğiz. Biz \'cumhuriyet\' diyeceğiz. Biz alayını sudan çıkmış balığa çevireceğiz. 24 Haziran tarihi fırsattır. Ümitsiz olmayacağız; çünkü Allah vardır. Çaresiz olmayacağız; çünkü Kayseri, Kahramanmaraş, Kırşehir, Nevşehir yanımızdadır. Milliyetçi Hareket Partisi, TBMM\'de çok güçlü bir şekilde temsil edilecektir. Siz de bundan emin olunuz. Şarlatan anket şirketlerinin ne dediklerine bakmayınız. Oy oranımızı düşük göstermek için kudurmuş gibi çalışan, kokmuş şarlatanlara Türk milleti şamar indirecektir. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan, Allah\'ın izniyle seçilecektir. Milletvekili seçiminde ise MHP\'ye aziz vatandaşlarımız, desteğini verecektir. Dedikodu mahalle aralarında yapılır. Biz siyaset yapıyoruz. Mertçe, ahlaklı bir şekilde yapıyoruz. Fitne günahkarların mesleğidir. Bunların hiçbirine itibar etmeyiniz. Bunlara sırtınızı çeviriniz. MHP Türkiye\'dir, Türk milletidir. Milliyetçi Hareket Partisi\'nin yükselişini hiçbir müfteri durduramayacaktır. Biz 49 yıldır vatan nöbetindeyiz. Söz konusu vatan oldu mu, hiçbir güce boyun eğmeyiz. Fedakarlıksa isteneni yaparız. 1 Kasım\'da partimizi ele geçirmek istediler, direndik. Davamızı kundaklamak istediler, izin vermedik. Tertemiz, vicdanlı dava arkadaşlarımızın aklını çeldiler. Sonuç aldılar mı? Hayır. İçimizi karıştırmaya yeltenenleri püskürttük. Türkiye muhaliflerine bozkurt gibi direnç gösterdik. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye\'nin son kalesidir.\" \'YUNANİSTAN, TÜRKİYE\'NİN SİNİR UÇLARIYLA OYNUYOR\' Konuşmasında, Yunanistan\'a kaçan FETÖ mensuplarının korunduğunu dile getiren Bahçeli, \"15 Temmuz\'da işgal denemesi yapan ve Yunanistan\'a kaçan FETÖ\'cüler, korunma altına alınmıştır. FETÖ\'cüleri himaye eden Yunanistan, Türkiye\'nin sinir uçları ile oynamaktadır. Bu son gelişmeler, FETÖ ile Yunanistan\'ı işgal biçiminde eşitlemiştir. Teröristlerin korunup, kollanması, komşuluk hukukunu hiçe saymaktır. Yunanistan, Türk milletin sabrını daha fazla sınamamalıdır\" dedi. \'TERÖRİSTLERİN FIRAT\'IN DOĞUSUNA GÖNDERİLMESİ DOĞRU DEĞİL\' Türkiye ile ABD ilişkilerinin, Münbiç konusunda yapılan anlaşmayla düzelmeye başladığını kaydeden Bahçeli, \"Menbiç konusunda ABD ile yapılan uzlaşma, umutları yeşertmiştir. Karşı mücadele etme konusunda kararlılıklarını vurgulamıştır. Bu konuda anlaşmaya varılmıştır. İlk aşamada, YPG\'li teröristler, Fırat\'ın doğusuna yerleşecek. İkinci aşamada, silahların alınması ve son aşamada yönetimin nasıl olacağı belirlenecektir. Teröristlerin Fırat\'ın doğusuna gönderilmesi, doğru değildir. Menbiç\'in batısında olan cani, doğusunda olmayacak mı? Bunun Fırat\'ın doğusuna yerleştirilmesi daha tehlikeli yola açmayacak mıdır? Ayrıca Menbiç\'ten çıkarılmaları doğrudur; ancak bu caniler, döktükleri kanın bedelini ödemelidir\" diye konuştu. \'TÜRK BAYRAĞI KANDİL\'E DİKİLMELİDİR\' Devrin, \'Türk devri\' olduğunu vurgulayan MHP Lideri Bahçeli, Kandil başta olmak üzere teröristlerin her görüldüğü yerde imha edilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi: \"Teröristlerin barınak ve sığınakları temizlenmelidir. Kandil ve çevresi temizlenmelidir. Türk bayrağı, Kandil\'de dikilmelidir. Türkiye, terör sorunundan kurtarılmalıdır. Başka çare yoktur. Teröristler ele geçirildikleri her yerde imha edilmelidir. Teröristten cumhurbaşkanı adayı bile çıkmıştır. CHP\'nin trajikomik cumhurbaşkanı adayı, Edirne\'de Demirtaş\'ın ziyaretine bile gitmiştir. Apoletleri sökme aklını teröristlerden mi almıştır? Kulağına Demirtaş mı fısıldamıştır? Cumhuriyet Halk Partisi, kahraman Türk komutanlarının apoletlerini sökmek isterken, \'cumhur ittifakı\' teröristlerin kanlı dişlerini tek tek sökecek.\"