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(Görüntülü) Bahçeli: Durmasınlar yüzde 5-6'ya düştüğümüzü şerefsizce iddia etsinler, bunlara aldırış etmeyiniz(1)

Gülseli KENARLI / İstanbul (DHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği bayramlaşma programına katıldı

16 Haziran 2018 19:49

Gülseli KENARLI / İstanbul (DHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin İstanbul İl Başkanlığı\'nın düzenlediği bayramlaşma programına katıldı. Sinan Erdem Spor Salonu\'nda düzenlenen programda konuşan Bahçeli, \"Varsın olsun şirret dedikodularına yenilerini eklesinler. Durmasınlar yüzde 5 -6\'ya düştüğümüzü şerefsizce iddia etsinler. Bunlara aldırış etmeyiniz. Bunlara ciddiye ve dikkate almayınız. MHP\'nin inişi ve iddiası için el ovuşturmaya maya ve meşrebi haramla dolanlar 24 Haziran\'da ya şok olacaklar ya  da yok olacaklardır\" dedi.  \"Türkiye\'nin geleceği Cumhur ittifakıdır\" diyen Bahçeli,  \"Biz varız Türkiye için hazırız. Demokrasi nöbetindeyiz\" diye konuştu.  Bahçeli\'nin sözlerini partililer ayakta alkışladı.  

 

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