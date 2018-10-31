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(Görüntülü) Bahçeden dönen çift traktörün altında kalarak öldü

GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, bahçeden dönen Hüseyin (53) ve Dilek Can (47) devrilen traktörün altında kalarak öldü

31 Ekim 2018 12:26

GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, bahçeden dönen Hüseyin (53) ve Dilek Can (47) devrilen traktörün altında kalarak öldü. Olay, Gölcük İhsaniye Sivritepe mevkiinde meydana geldi. Hüseyin ve Dilek Can çifti bahçelerine çalışmaya gitti. Hüseyin ve Dilek Can\'a ulaşamayan yakınları polise haber verdi. Çevrede arama çalışması yapılırken, bir vatandaş devrilen traktörü gördü. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi traktörün altında kalan Hüseyin ve Dilek Can çiftinin öldüğünü belirledi. Can çiftinin bahçeden döndüğü sırada rampadan inerken freni boşalan traktörün hafriyat alanına devrildiği tahmin ediliyor. Çiftin cenazeleri traktörün altından çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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