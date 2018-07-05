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(Görüntülü) Bahçede bulunan yavru kerkenez korumaya alındı

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta cadde üzerindeki bir bahçede bulunan yavru kerkenez korumaya alındı

05 Temmuz 2018 01:00

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta cadde üzerindeki bir bahçede bulunan yavru kerkenez korumaya alındı.

Sabah saatlerinde Atatürk Caddesi üzerindeki Kredi Yurtlar Kurumu\'na ait öğrenci yurduna giden Kadir Dalcı (52), yol üzerindeki bahçede daha önce görmediği bir kuşa rastladı. Dalcı, gömleğini çıkarıp atarak kuşu yakaladı. Kadir Dalcı, iş yerine götürdüğü hayvana su ve yiyecek verdi. İlk önce şahine benzettiği kuşun kerkenez olduğunu öğrenen Dalcı, \"Televizyonlarda bu kuşlardan bıraktıklarını gördüm. Bu zamanlarda hayvanlarımıza yapılan işkenceler malumunuz, herkes görüyor. Ama işte bu tür haberler ya da bu tür şeyler görmeyi özlüyoruz. Birazcık su verdik. Tabii ki yiyeceğinin ne olduğunu bilmiyoruz. Kuşu yetkililere teslim edeceğiz\" dedi.

Kadir Dalcı, kerkenezi daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

30-35 cm boyunda gündüz avlanan yırtıcı bir kuş türü olan kerkenez, Türkiye\'de yüksek yerlerde oldukça yaygın görülüyor. Kuş, fare ve köstebek avlayarak beslenen, 14 farklı türü olan kerkenez 70 yıldan fazla yaşamasıyla biliniyor.

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