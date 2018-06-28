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(Görüntülü) Bağcılar Ve Ataköy'de yollar göle döndü-2

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA  İstanbul'da şimşek, gök gürültüsü ve ardından yağan yağmur ve dolu etkili oldu

28 Haziran 2018 12:32

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA 

İstanbul\'da şimşek, gök gürültüsü ve ardından yağan yağmur ve dolu etkili oldu. Şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Sağanak yağışla birlikte bazı noktalarda yollar göle döndü. Bu noktalardan bir de Bağcılar Mehmet Akif Bulvarı oldu. Bazı sürücüler yolda zor anlar yaşadı. Araçlar yollarda mahsur kaldı Mahsur kalan araçlar çevredik vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Ataköy\'de de Strasburg Caddesi üzerinde bazı araçlar da göle dönen yolda  hasar gördü. Araçlar çekiciyle kurtarıldı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zorluklar yaşadı.

 

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