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(Görüntülü) Bacağından vuruldu, 112 Acil Servis'i aradı

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, 112 Acil Servisi  arayarak bacağından vurulduğunu söyleyen Yunus K

23 Aralık 2018 02:02

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde, 112 Acil Servisi  arayarak bacağından vurulduğunu söyleyen Yunus K., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından  hastaneye kaldırıldı. Yunus K. kendisini kimin vurduğunu ise söylemedi.

Olay, akşam saatlerinde Akyazı Düzyazı Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, 112 Acil Servis\'i arayan Yunus K., bacağından vurulduğunu söyleyerek yardım istedi. Yola çıkan sağlık ekibi, Yunus K.\'yı belirttiği yerde bulamadı. Ardından ekipler, tekrar irtibata geçerek Yunus K.\'nın bulunduğu yeri tam olarak öğrendi. Sağlık ekibi, Yunus K.\'yı bulduktan sonra olay yerinde ilk müdahalesini yaparak Akyazı Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edilen Yunus K., jandarmaya kendisini kimin vurduğunu söylemedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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